馬會小馬大本營下周二起接受預約 小童可體驗騎馬 門票劃一$50
賽馬會今日（5日）公布，「小馬大本營」將於本月22日起正式開放予公眾，下周二 （9日）上午10時起接受預約，每張門票劃一50元。大本營設有多項活動，焦點是小朋友可以體驗騎馬，了解馬匹的起居飲食及護理方面等知識。有家長表示活動有趣，「會再帶小朋友嚟玩多次。」
每個時段名額最多32人 最多28位小朋友可參與小馬策騎
「小馬大本營」會於沙田馬場彭福公園舉行，在馬季期間（即每年9月至翌年7月中旬）除了賽馬日，其他日子都開放；在賽馬休季期間（即每年7月下旬至8月），只於星期二至日開放，逢星期一休息。
活動分為上下午兩個時段：上午時段為上午10時至中午12時，下午時段為2時30分至4時30分，每個時段名額最多32人，包括家長與小朋友，其中最多28位小朋友可參與小馬策騎，名額先到先得。
有導賞團帶領參加者遊覽五項活動
大本營設有五項活動，包括「小馬策騎體驗」、「互動小馬教室」、「馬房參觀」、「與迷你小馬留影」及「趣味學習區」，參加者於活動兩小時內遊覽所有設施，期間會有導賞團帶領參加者。
文體旅局常任秘書長：可培養兒童愛護動物意識
文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君今日在開幕典禮上致辭表示，透過各種互動體驗，可培養兒童對馬術運動的興趣，以及愛護動物的意識。
馬會副主席黃嘉純於典禮致辭時表示，彭福公園於2008年更成為北京奧運馬術比賽的場地之一，寫下香港馬術運動發展的重要里程碑。他指「小馬大本營」的誕生，正好在彭福公園服務社區、承載奧運精神的底蘊上，注入嶄新元素，亦為公眾提供近距離接觸及認識馬匹的機會。
3歲小朋友可親身體驗騎馬 家長表示活動過程安全
記者獲安排親身遊覽大本營的所有設施，開幕禮後有小朋友首次體驗騎馬，現時3歲小朋友Fei Fei表示感到開心。家長張太指活動有足夠安全，可以放心讓小朋友騎馬，有機會會再帶小朋友再參加。
對於安全性之問題，賽馬會馬術事務部主管龐雅雯表示，大本營會安排具豐富經驗且合資格的教練帶領小朋友騎馬，確保活動跟足安全指引，及安全設備齊全。
小朋友可了解更多有關馬匹的知識
另一設施「趣味學習區」，參加者會獲發一本教育手冊，能增加對馬匹與馬術世界的知識，設施亦可供小朋友為小馬圖案填色。現時4歲小朋友Zoe參與大本營同樣地表示「1000分開心」，家長蘇太指平時較少讓小朋友接觸馬匹，活動可讓小朋友吸取許多新知識。
參加者可以與大本營內的迷你小馬合照，更可以走進馬房參觀，並在互動小馬教室中認識他們的生活環境，了解他們的起居飲食及護理知識。