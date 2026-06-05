馬會小馬大本營下周二起接受預約　小童可體驗騎馬　門票劃一$50

賽馬會今日（5日）公布，「小馬大本營」將於本月22日起正式開放予公眾，下周二 （9日）上午10時起接受預約，每張門票劃一50元。大本營設有多項活動，焦點是小朋友可以體驗騎馬，了解馬匹的起居飲食及護理方面等知識。有家長表示活動有趣，「會再帶小朋友嚟玩多次。」



小朋友可以親身體驗騎馬。（彭紹殷攝）

小朋友在馬房可近距離接觸馬匹。（彭紹殷攝）

每個時段名額最多32人 最多28位小朋友可參與小馬策騎

「小馬大本營」會於沙田馬場彭福公園舉行，在馬季期間（即每年9月至翌年7月中旬）除了賽馬日，其他日子都開放；在賽馬休季期間（即每年7月下旬至8月），只於星期二至日開放，逢星期一休息。

活動分為上下午兩個時段：上午時段為上午10時至中午12時，下午時段為2時30分至4時30分，每個時段名額最多32人，包括家長與小朋友，其中最多28位小朋友可參與小馬策騎，名額先到先得。

有導賞團帶領參加者遊覽五項活動

大本營設有五項活動，包括「小馬策騎體驗」、「互動小馬教室」、「馬房參觀」、「與迷你小馬留影」及「趣味學習區」，參加者於活動兩小時內遊覽所有設施，期間會有導賞團帶領參加者。

文體旅局常任秘書長：可培養兒童愛護動物意識

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君今日在開幕典禮上致辭表示，透過各種互動體驗，可培養兒童對馬術運動的興趣，以及愛護動物的意識。

馬會副主席黃嘉純於典禮致辭時表示，彭福公園於2008年更成為北京奧運馬術比賽的場地之一，寫下香港馬術運動發展的重要里程碑。他指「小馬大本營」的誕生，正好在彭福公園服務社區、承載奧運精神的底蘊上，注入嶄新元素，亦為公眾提供近距離接觸及認識馬匹的機會。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君希望大本營能吸引市民和遊客到訪，並推動馬術運動的發展。（彭紹殷攝）

馬會副主席黃嘉純於典禮致辭時表示，「小馬大本營」的誕生，正好在彭福公園服務社區、承載奧運精神的底蘊上，注入嶄新元素。（彭紹殷攝）

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君（左二）及馬會副主席黃嘉純（中）「小馬大本營」開幕儀式。（彭紹殷攝）

3歲小朋友可親身體驗騎馬 家長表示活動過程安全

記者獲安排親身遊覽大本營的所有設施，開幕禮後有小朋友首次體驗騎馬，現時3歲小朋友Fei Fei表示感到開心。家長張太指活動有足夠安全，可以放心讓小朋友騎馬，有機會會再帶小朋友再參加。

對於安全性之問題，賽馬會馬術事務部主管龐雅雯表示，大本營會安排具豐富經驗且合資格的教練帶領小朋友騎馬，確保活動跟足安全指引，及安全設備齊全。

小朋友可了解更多有關馬匹的知識

另一設施「趣味學習區」，參加者會獲發一本教育手冊，能增加對馬匹與馬術世界的知識，設施亦可供小朋友為小馬圖案填色。現時4歲小朋友Zoe參與大本營同樣地表示「1000分開心」，家長蘇太指平時較少讓小朋友接觸馬匹，活動可讓小朋友吸取許多新知識。

Zoe為小馬圖案填上彩色，並於家長一同合照。（彭紹殷攝）

參加者可以與大本營內的迷你小馬合照，更可以走進馬房參觀，並在互動小馬教室中認識他們的生活環境，了解他們的起居飲食及護理知識。

活動有導賞員示範如何為馬匹清潔。（彭紹殷攝）