猴痘｜39歲男確診　潛伏期曾在泰國與陌生男子高風險接觸

本港新增一宗猴痘輸入個案。衞生防護中心今日（20日）表示，一名39歲男子本月12日起喉嚨痛、發燒和身體多處地方出現皮疹，求醫後證實對猴痘呈陽性反應。中心表示，他於潛伏期內曾在泰國與一名陌生男子有高風險接觸。目前他正在瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定，中心正調查個案。



衞生防護中心今日（20日）表示，一名39歲男子本月12日起喉嚨痛、發燒和身體多處地方出現皮疹，求醫後證實對猴痘呈陽性反應。（資料圖片）

中心表示，個案涉及一名39歲男子。他自8月12日起出現喉嚨痛、發燒和身體多處地方（包括生殖器官、軀幹和四肢）出現皮疹。他翌日到私家診所求醫，再於17日到律敦治醫院急症室求診，需留院治理。他的樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘呈陽性反應。在中心安排下，他目前在瑪嘉烈醫院接受隔離治療，情況穩定。

未曾接種猴痘疫苗 與早前個案未有關連

根據病人提供的資料，他不曾接種猴痘疫苗，於潛伏期內曾在泰國與一名陌生男子有高風險接觸。

中心表示，暫時沒有資料顯示這宗個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，會設法聯繫曾與他有高風險接觸的人士，亦會將個案通報世界衞生組織。

自2022年起至今，本港共錄得96宗猴痘個案，包括76宗本地個案和20宗輸入個案。