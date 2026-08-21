OPATRA London｜婦述被迫消費經歷　塞試用裝拉入店再轟炸失$3萬

連鎖美妝店OPATRA London捲入不良銷售手法爭議，海關拘捕兩名管理人員，涉嫌以不良手法推銷，消委會收到3名消費者的相關投訴。72歲的梁太向《香港01》親述上月「經過」OPATRA London元朗YOHO Mall分店變「被迫消費」經歷。



梁太稱上月中旬經過該分店時，有店員將潤手產品試用裝塞入她手中，又拉她入店內為她搽拭不同產品。她曾表示趕時間，但店員仍不斷拉住她推銷，初時她為快速離開，一度花費約2,000元購買美容儀器。



可是店員仍未讓她放行，繼續遊説她購買其他療程，最終因難抵三店員轟炸，再花費2.8萬元，包括一個10次的美容療程：「其實行出門口都知自己係被氹咗、買貴咗，自己衰咗。」更不幸是，僅用了一次療程，分店就已拉閘，感覺是存心詐騙，希望店方回應。



Opatra London的元朗YOHO Mall分店已停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

Opatra London的元朗YOHO Mall分店8月16日停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

梁太憶述7月中旬與丈夫在YOHO Mall用膳後經過OPATRA London分店，當時丈夫往洗手間，留下她獨自一人。就在此時 OPATRA London三名店員向梁太招手，並贈予她潤手霜試用裝。她本打算拒絕，但有店員強行塞入她手中，正當收下欲離開時店員拉起她的手，聲稱「我幫你整下隻手呀」，並將她帶入店內，為她塗抹潤手霜並游説她購買產品，「佢搽完手又搽我塊面，又不斷推銷佢部機。」

梁太指，初時她為了趕快離開，便消費逾千元購買該儀器，「但其實我都根本唔知係乜嚟。佢係咁話我有眼袋，咁年紀大一定有眼袋啦！」

然而，梁太購買該產品後，店員仍然不斷游説她購買其他美容療程，梁太多次強調自己正趕時間，「我唔會用㗎，你俾我走啦！」惟對方繼續拉著她，並不斷說「你聽埋先啦。」店員又指，當時店內另一顧客都購買了數萬元產品，又告訴梁太店方會提供只限今日的折扣。最後梁太打算為了趕緊離開，就用信用卡簽賬2.8萬多元，包括一個共10次的美容療程。梁太坦言，「其實行出門口都知自己係被氹咗、買貴咗，自己衰咗。」

最令梁太憤怒的是10次療程中目前僅用了一次，「佢聲稱一次facial價值1000元，就算打個折，都仲有幾千蚊係佢到。」她不滿店方未有交代下拉閘，認為此舉等同詐騙。她表示，雖然未必能追討到金額，但希望講述事件經過喚起關注，亦希望店方能正面回應。

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）