OPATRA London涉不良銷售　消委會稱接3宗投訴　會按既定程序處理

連鎖美容品牌OPATRA London的沙田新城市廣場門店，近日被指以不良手法推銷顧客買下逾6萬元產品，香港海關周三（19日）以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕涉案公司兩名管理人員，分別為42歲本地男財政經理及25歲本地女行政經理。消委會今日（20日）回覆查詢指，自從傳媒廣泛報道事件後，近日收到3名消費者的相關投訴。



Opatra London的元朗YOHO Mall分店已停業。（資料圖片／賴卓盈攝）

事件源於早前有市民在網上發文哭訴，指行經OPATRA London沙田店時，突獲店員稱讚其衣着並邀請入店拍照，惟進入店內後即被多名店員推銷，最終在半推半就下被迫簽帳購買價值6萬元的美容產品。消息傳出後，OPATRA London位於沙田新城市廣場及元朗YOHO Mall的分店，自本月16日起先後暫停營業，且未有向外交代具體原因。

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

消委會今日回覆查詢時指，密切關注傳媒報道有關商戶的銷售手法問題，雖然未有收到該名在網上發文消費者的直接投訴，但自事件經傳媒廣泛報道後，近日已另外收到3名消費者的相關投訴。消委會強調會按既定程序跟進處理，並會隨時知會投訴人個案的進展及結果。

Opatra London的沙田新城市廣場分店日前貼出停業告示，但沒有交代原因。（資料圖片／洪戩昊攝）