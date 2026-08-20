高小學生學業壓力掛鈎幸福感　家長「盡力就好」反成軟性壓力

香港明愛與中文大學社會工作學系今日（20日）發布「香港兒童主觀幸福感與家庭因素之研究」。研究結果顯示，本港高小學生的主觀幸福感與學業壓力、家庭期望及自主空間息息相關。在競爭激烈的教育環境下，近七成學童感評核過多，逾半數對未來感到憂慮。



研究更揭示，家長安慰子女「盡力就好」，若伴隨失望情緒，往往會轉化為「軟性壓力」，令子女選擇以沈默或逃避應對。



研究於2025年10月至2026年4月期間進行，涵蓋全港31間學校及多間青少年中心，成功收集超過5,200份小四至小六學生的有效問卷，並進行包括40名高小學生、家長及老師的聚焦小組訪問。



香港明愛與中文大學社會工作學系今日（20日）發布「香港兒童主觀幸福感與家庭因素之研究」。（明愛提供）

66%參與成兒童感評核過多 「希望悖論」致學童為免失望寧減期待

研究數據反映，本港兒童正承受沉重的學業負擔。接近七成（66%）受訪兒童認為校內評核及考試過多，經常感到壓力；近六成（59.4%）表示難以接受突發事情，對未來感到擔憂。研究團隊指出，在高度競爭、重視學業及高成就期望的「三高」環境下，學生的生活重心過於向考試傾斜，缺乏認識自我及發展課外興趣的空間，削弱了抗逆力。

中文大學社會工作學系高級講師羅綺雯提出「希望悖論」概念。她解釋，當學童發現無論如何努力，都難以在精英制度下取得滿意成績時，會打擊兒童「相信自己可帶來改變」的信心。在不能控制結果的情況下，兒童只能蓄意壓低內心對好結果的期望（即希望感），以避免受到打擊。

羅說：「佢哋會開始出現一種消極嘅狀態，『冇期望、冇失望』。當你對將來冇期望、冇一個幸福感或者希望嘅時候，佢哋會好容易冇咗所有嘢嘅活力，無論係自己興趣、學業，甚至乎交友。」

中文大學社會工作學系高級講師羅綺雯表示，當學童發現無論如何努力，都難以在精英制度下取得滿意成績時，會打擊兒童「相信自己可帶來改變」的信心。（明愛提供）

家長失望情緒成「第二重打擊」 進步後加補習如懲罰

研究進一步發現，家庭的「軟性壓力」是學童壓力的重要來源。部分家長雖口頭上表示「盡力就好」，但當子女成績不理想時，若流露出失望情緒，會令兒童將失敗歸因於自身，形成心理負擔。

羅綺雯形容這是「第二重打擊」——學童先因成績不佳受挫，再因察覺父母失望而承受更大壓力。

此外，家長若在子女取得進步後隨即增加補習或補充練習，會令兒童感到被「懲罰」，從而停止分享學習心得。羅述個案指，有學童在被問及自由時間最想做甚麼時，僅回答「我可唔可以乜嘢都唔做，我就咁攤喺度？」她指反映學童極度缺乏喘息空間。

家長反思「追名校」文化 實踐放手教養模式

面對育兒困境，明愛服務使用者馮爸爸選擇了另一條路。他對社會追逐名校、瘋狂補習的風氣有所保留，「我對追名校、瘋狂補習呢啲社會觀點係有反思，甚至係反抗，唔想盲從。」他採取「放手」模式，讓女兒參與安排課後時間，從中學習管理自主權。

馮爸爸認為，家長的自我調節至關重要。他堅持下班後先調整心情，不把工作情緒帶回家，「收工返屋企途中會做好心理準備，唔好將公司嘅情緒同煩惱帶返屋企，返到去優先將時間同精神畀咗小朋友先。」當親子出現矛盾時，他與妻子會互相配合，一旦察覺子女情緒不佳便立即「叫停」爭論，為家庭營造緩衝空間。

馮爸爸認為，家長的自我調節至關重要。他堅持下班後先調整心情，不把工作情緒帶回家。（明愛提供）

明愛倡推「平衡小組」 協助修復家庭關係

明愛青少年及社區服務總主任陳偉良表示，明愛將根據研究數據調整服務，推動「平衡小組」，重點培訓家長的情緒調適與專注陪伴能力。

明愛將根據研究數據調整服務，推動「平衡小組」，重點培訓家長的情緒調適與專注陪伴能力。（明愛提供）

陳偉良強調，幸福感不應與成績掛鈎，和諧的家庭關係才是孩子面對未知的基礎。他建議家長應先覺察自身壓力來源，避免將日常焦慮投射到子女身上，並倡議學校與家庭合作，建立無批判的體驗式學習環境，重塑兒童福祉。