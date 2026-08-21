OPATRA London｜英國總部：暫停本港分銷協議　全力配合港府查詢

連鎖護膚品牌美容店OPATRA London在過去一周「爆紅」，涉嫌不良銷售手法引起爭議，海關於周三（19日）拘捕兩名男女管理人員。OPATRA London英國總公司今日（21日）發聲明指，與本地分銷商溝通後，已暫停香港分銷協議，並表示會全面配合香港相關部門的查詢。



早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取了她六萬元。（Threads @jadiswong225）

OPATRA London英國總公司今日再發聲明指，香港的OPATRA品牌店舖由一間本地分銷商獨立擁有及經營，與該分銷商協商後，雙方同意暫停香港分銷協議。總部將全面配合香港相關部門的任何查詢，並不會就正在進行中的調查作出評論。

英國總公司續稱，香港仍然是 OPATRA London 的重要市場，總部對香港客戶及消費者的承諾維持不變。

OPATRA London的新城市廣場分店已停業。（資料圖片 / 洪戩昊攝）

早前網上流傳一段影片，有一名婦人坐在地上，哭訴位於沙田新城市廣場的美容店Opatra London不良銷售，收取其6萬元。相關短片引起社會關注，不少人認為OPATRA London銷售手法惡劣，香港海關於本月19日拘捕兩名管理人員。截至周四（20日），消委會收到3名消費者的相關投訴。

OPATRA London的元朗YOHO Mall分店已停業。（資料圖片 / 賴卓盈攝）

《香港01》查冊發現，OPATRA London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運，董事有三人，分別持有以色列、保加利亞、葡萄牙護照。該公司同時營運海港城的LUX BOUTIQUE，同樣暫停營業，未有交代原因。法庭紀錄顯示，該公司三間分店，先後被商場業主入稟追討欠租逾79.5萬元。