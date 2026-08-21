法國芝士Brie Mon Sire或受李斯特菌污染 食安中心飭進口商停售
撰文：董素琛
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食物環境衞生署食物安全中心今（21日）表示，一批源自法國、名為「Brie Mon Sire 」的一公斤裝芝士，可能受李斯特菌污染，呼籲市民不要食用，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。食安中心指，涉事進口商已按指示將受影響批次產品停售及下架，並展開回收，市民可於辦公時間致電該進口商的熱線3145 7819查詢。
食安中心發言說，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受李斯特菌污染，初步調查發現進口商曾進口受影響批次產品。
受影響產品資料如下：
產品名稱：Brie Mon Sire 1KG
來源地：法國
批次編號：CZDI2
此日期或之前食用：2026年11月10日
進口商：Classic Fine Foods (Hong Kong) Limited
發言人續說，為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物，即使有關食物只屬於一道菜色的一部份。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動