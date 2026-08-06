假救生員｜跑馬地豪宅雲暉大廈疑有救生員用虛假證件　食環署報警

食物環境衞生署今晚（6日）公布，該署發現跑馬地豪宅雲地利道1-5號雲暉大廈（Winfield Building）的持牌泳池，懷疑有救生員使用虛假救生員證件，食環署已指示有關泳池立即關閉，並考慮向其持牌人提出檢控；食環署已就事件報警，並已通報物業管理業監管局作同步跟進。



食環署發現跑馬地豪宅雲暉大廈，懷疑有救生員使用虛假救生員證件，已指示有關泳池立即關閉。（網上圖片）

食環署今日收到拯溺總會核實結果 發現涉事救生員資料不符

食環署表示，該署人員昨日（5日）向香港拯溺總會核實一批救生員資料，今日收到核實結果，發現一名昨日在上述泳池當值的救生員，其證件資料與拯溺總會的紀錄不符，食環署人員隨即對泳池採取行動。

發言人強調，泳池持牌人必須嚴格遵守《泳池規例》和牌照條件，確保泳池開放期間有足夠的合資格救生員當值。食環署會持續執行各項規管措施，包括加強突擊巡查，並在泳季高峰期增加抽查頻次。

署方表示，會繼續與相關組織和監管機構緊密合作，包括與拯溺總會保持緊密聯繫，善用其救生員資格核實機制；以及加強與物業管理業監管局合作，要求物業管理公司嚴格把關救生員聘用程序，以提升監管措施的遵守程度。

食環署發現跑馬地豪宅雲暉大廈，懷疑有救生員使用虛假救生員證件，已指示有關泳池立即關閉。（網上圖片）

涉事的雲暉大廈為跑馬地豪宅，今年成交交易中，每平方呎呎價介乎2.4萬至3.1萬元，每個單位半億，其中一個實用面積1,953平方呎單位，成交價5,568萬元。

食環署發現跑馬地豪宅雲暉大廈，懷疑有救生員使用虛假救生員證件，已指示有關泳池立即關閉。（網上圖片）

自去年5月起加強規管 曾發現一宗疑聘用不合資格救生員當值個案

食環署表示，自去年5月起實施一系列加強規管措施，包括加強突擊巡查、明確持牌人核實救生員資格的責任、引入分級懲處機制，以及加強與相關機構協作。

由今年1月至7月底，食環署人員對逾1,400個持牌私人泳池進行約7,000次巡查，並透過拯溺總會核實約2,100名救生員的資格。根據紀錄，自去年實施加強規管措施以來，食環署亦曾於去年發現一宗懷疑聘用不合資格救生員當值的違規情況。

署方稱為確保持牌人妥善履行責任，食環署通過牌照條件，明確規定持牌人在聘用救生員前須核對其身份證明文件，並將其救生章和救生手冊的副本存檔。食環署已制定救生員當值紀錄標準格式，要求持牌人按格式清楚記錄當值救生員的相關資料，並由持牌人委派的檢查人員及救生員簽名作實。食環署人員在巡查或跟進投訴時會按需要查閱有關紀錄，並跟進違規情況。

▼重溫報道▼

