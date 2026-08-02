食環署清潔工「歐盟級防水」新雨衣被指滲水　署方：正了解及核實

食環署及香港紡織及成衣研發中心早前合作研發「歐盟級防水透氣」新款清潔工雨裝，並在去年八月起陸續使用。惟有傳媒報道，有工友稱，下雨時穿著新雨褸「唔使五分鐘都濕晒」。關注勞工權益的行為藝術家程展緯曾使用花灑實測，發現全新的新雨裝在5分鐘仍防水，但使用多月的新雨裝則一分鐘完全濕透，耐用度疑似有問題。



食環署昨日（2日）在社交平台指，已展開了解及核實，又指現階段員工「意見不一」，不會只根據個別市民向傳媒反映而作出結論。



食環署及香港紡織及成衣研發中心早前合作研發「歐盟級防水透氣」新款清潔工雨裝，並在去年八月起陸續使用。（食環署 Facebook 圖片）

食環署及香港紡織及成衣研發中心早前合作研發「歐盟級防水透氣」新款清潔工雨裝，並在去年八月起陸續使用。（食環署 Facebook 圖片）

程展緯使用花灑實測，發現全新的新雨裝在5分鐘仍防水，但使用多月的新雨裝則一分鐘完全濕透，耐用度疑似有問題。（程展緯Instagram影片截圖）

食環署：新雨衣「歐盟級防水透氣」

據食環署上月底在社交平台的帖文，署方早前聯同創新科技署撥款成立的「香港紡織及成衣研發中心」合作，研發全新雨裝，在去年八月起陸續採用。署方稱，新款雨裝使用了運動員高性能運動服的技術，布料防水透氣達「歐盟級」標準，並有超過150名前線工友曾作半年的雨季實測，希望新雨裝成為工友雨天的「好伙伴」。

程展緯親身穿著新雨裝在雨天下工作，45分鐘後，打底衫正面全濕透，背部則仍乾爽。（程展緯Instagram圖片）

程展緯親身穿著新雨裝在雨天下工作，45分鐘後，打底衫正面全濕透，背部則仍乾爽。（程展緯Instagram圖片）

程展緯實測：新雨裝使用多月後沖水一分鐘即濕透

但較早前程展緯在社交平台發帖公布他自行實測的結果，指全新的新雨裝在5分鐘花灑測試中仍防水，但使用多月的新雨裝沖水一分鐘後便完全濕透，耐用度疑似有問題。他又引述有工友指，新雨裝「又焗又熱」。程展緯其後親身穿著新雨裝在雨天下工作，45分鐘後，打底衫正面全濕透，背部則仍乾爽。另外，有傳媒引述工友指，下雨時穿著新雨褸「唔使五分鐘都濕晒」。

食環署：不會只根據個別市民向傳媒反映而作出結論

署方昨日在社交平台回應指，留意到有關新雨衣防水性能的網上討論，正透過不同渠道，包括再次向前線人員了解使用情況，以收集更全面的意見。署方稱，現階段員工對新雨衣「意見不一」，相關情況仍待進一步核實，「署方不會只根據個別市民向傳媒反映而作出結論」。如有需要，署方會再諮詢設計專業人士，審視設計、保養及使用安排，以確保裝備切合前線工作需要。

署方強調，提供雨衣等裝備旨在保障前線員工職安健，並沒有硬性規定在雨天必須穿著全套雨衣，員工可按個人及工作需要決定是否穿上。