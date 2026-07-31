今日新聞8分鐘｜尖沙咀血案改列謀殺｜食環署北角拉老翁遭扯跌

吐露港公路電單車避車自炒 七人車收掣不及撞斃鐵騎士

吐露港公路發生嚴重車禍。今晚（30日）約7時36分，一輛電單車沿吐露港公路往九龍方向行駛，途至近運頭塘邨對開時，懷疑為避開前方一輛切線的私家車，而失控自炒，鐵騎士倒地。後方另一七人車駛至，懷疑收掣不及撞到鐵騎士。

39歲姓高男鐵騎士重創昏迷，由趕至的救護員送往大埔那打素醫院搶救，其後延至晚上8時52分證實不治。七人車54歲姓鄭男司機涉「危險駕駛引致他人死亡」罪名被捕。

暴雨下屯門公路處處積水 雨水湧入巴士車廂

本港天氣持續不穩定，天文台先後發黃色及紅色暴雨警告。其中屯門公路出九龍方向多處有積水。有網友拍攝到車輛駛經之處濺起浪花，甚至有積水湧入車廂。有網民笑言：「變咗搭船咁」。

食環署北角拉小販高呼停低冷靜 賣生果老翁遭扯跌

網上流傳一段食環署執法的片段，三四名執法人員包圍一名白髮老翁。老翁情緒激動，一度被從後熊抱及扯跌。據稱，他在北角站外擺檔賣生果，被食環署票控時有拉扯，片段引起網民熱議，紛紛替老翁不值：「罰錢咪俾告票囉，唔洗咁樣撳伯伯啊？ 」

尖沙咀血案｜男商人凌晨離世 警方改列謀殺

尖沙咀周日（26日）凌晨發生嚴重傷人案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，曾先後進行兩次腦部手術，一直留院深切治療部（ICU），延至今日（31日）凌晨2時54分不治。

Issac自入院以來，友人們不斷在社交平台發文集氣，祈求他能度過難關、早日康復。今日傳來噩耗，眾人深感震驚和不捨，紛紛發文悼念，並表示坦言難以接受：「懷念你善良開朗的笑聲，還有那份對事業拼搏到底的精神」，又誠摯祝福：「願你離開痛苦的世間」。警方至今拘捕9人分別涉嫌「傷人」及「協助罪犯」（其中3人已經提堂），並通緝兩名與案有關的黑社會和勝和男子「左口」及「偉健」。

國泰前地勤收賄助人蛇集團辦手續 潛逃15年回港認罪

國泰前地勤涉在2008至2009年間，收取人蛇集團至少1.5萬港元賄款，以助該些集團的「旅客」辦理登機手續。服務主任在2009年遭廉署拘捕後，棄保潛逃15年，至去年返港投案被捕。他今（29日）在荃灣法院（暫代區域法院）承認4項串謀使代理人接受利益罪（DCCC1703/2025）。暫委法官祁士偉判刑時指，案發至今年代久遠，即使被告認罪，與即時認罪的情況有異。法庭不鼓勵棄保潛逃，故只能給予25%的刑期扣減，終判囚20個月及頒下賠償令，要求被告在出獄後6個月內，須向國泰賠償1.8萬元。

SaveLily父母申保護令 稱社署未保障danny

【Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母】「Save Lily」事件中的父母日前控訴，正由收容所照顧的幼子Danny健康轉差，限期社署在7天內採取措施改善。兩人於周四（30日）再發聲明月，社署未有採取任何措施保障其幼子Danny免受不人道對待，加上任意羈留、未尊重家庭生活的權利，因此今日（31日）會向高等法院為Danny申請人身保護令。

超強颱風白海豚是風王？ 下周後期預往沖繩台灣華東

【白海豚／超強颱風／風王／熱帶氣旋／移動路徑／天文台／HKO】熱帶氣旋「白海豚」短短三日內由熱帶風暴增強至超強颱風級別，近日有電腦數值預報及人工智能模式，預測其將會增強至接近歷史極端值，挑戰「風王」的地位。

天文台發文指，電腦或AI預報屬於未經修正的原始數據，與實況有偏差，因此預報員需要修正不確定性，例如影響熱帶氣旋的三個因素，包括結構能否維持、乾空氣干擾及眼壁更替等。

根據今早（30日）天文台「地球天氣」多個AI模型及傳統數值預報模式的預測，「白海豚」目前的移動路徑不會直奔華南，有可能移向上海、大阪及台北，身處或正準備前往當地的市民需密切留意。

建軍節前推出MV 解放軍四川艦等裝備首公開

今年8月1日是中國建軍99周年。7月28日，中國人民解放軍新聞傳播中心官方公眾號「中國軍號」發布消息稱，將推出《制勝》影片。在《制勝》主題曲的MV影片中，出現諸多極具沖擊力的亮點鏡頭，其中，四川艦發射新型多功能幹擾彈、191遠程箱式火箭炮實彈射擊大口徑火箭彈的畫面都是首度公開亮相，展現出解放軍遠程精確火力打擊的硬核實戰能力。