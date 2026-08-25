申訴公署掲食環署骨灰龕位網頁超連結混亂、資料過時　提19項建議

申訴專員公署今(25日)公布，對食環署公眾骨灰龕位的編配的主動調查行動報告，指出其「骨灰龕位」頁面部份超連結的標題十分相似，令人難以判斷內含的資料是否配合所需，另有部份超連結所提供的，是過時、不合時宜的數據和資料，例如在「公眾骨灰龕位供應」的超連結，所提供的是截至2025年9月的骨灰龕位供應數據。



申訴專員公署建議，食環署應考慮依據原先設計食環署網站及「身後事安排」專題網站的目標，將內容重疊之處應整理或合併，令所發布的資料統一易明。



申訴專員公署。（資料圖片／廖雁雄攝）

指「骨灰龕位」頁面附大量超連結 部份十分相似難以判斷

申訴專員公署調查發現，食環署網站的「骨灰龕位」頁面內附有大量超連結，公眾需從超連結標題中尋找合適的內容分類，再點擊相關連結至另一網頁，才能閱覽所需資料，惟部份超連結的標題十分相似，令人難以判斷內含的資料是否配合所需；亦有部分超連結所提供的，是過時、甚至不合時宜的數據和資料，例如在「公眾骨灰龕位供應」的超連結，所提供的是截至2025年9月的骨灰龕位供應數據。

食環署兩個網站均有提供關於申請龕位的資格及方法的資料，但兩者的具體內容及所用字眼卻不盡相同。(申訴專員公署調查截圖)

另外，申訴專員公署表示，食環署網站及其管理的「身後事安排」專題網站同樣載有涉及公眾骨灰龕位的相關資訊。其中，兩個網站均有提供關於申請龕位的資格及方法的資料，但兩者的具體內容及所用字眼卻不盡相同，又指網站提供的資訊較多，涵蓋不同公眾骨灰安置所及龕位的資料。

食環署網站「公眾骨灰龕位供應」的超連結，所提供的是截至2025年 9月的骨灰龕位供應數據。(申訴專員公署調查截圖)

市民未能配合年度申請時間表申請龕位 或需輪候一年

公署指出，自2019年起，食環署以可續期方式編配公眾骨灰龕位，每年進行一次綜合編配。申訴專員注意到，若市民未能配合年度申請時間表申請非曾咀靈灰安置所的龕位，或需等候接近一年才可提交申請。

公署於去年對食環署展開查訊，並建議食環署將年度編配縮短至每月一次，或至少每季一次。食環署經詳細考慮公署的建議後，由2026年8月起將可供編配的龕位劃一進行每月編配。

自2019年起環署以可續期方式編配公眾骨灰龕位，若市民未能配合年度申請時間表申請非曾咀靈灰安置所的龕位，或需等候接近一年才可提交申請。（資料圖片／鄭子峰攝）

符特定條件者網上申請骨灰龕位自動批核 紙本或電郵申請要等50日

申訴專員公署的調查又發現，若符合特定條件（其中一項為火葬先人遺體與龕位的申請者為同一人）並透過食環署網上平台或表格申請公眾骨灰龕位，系統一般可在一日內「自動批核」申請；但以紙本或電郵遞交申請，平均需時約50日處理。

公署表示，符合上述特定條件的申請人理應為數不少，但他們或不知道，若經網上申請可獲「自動批核」，以及可於網上平台使用「2合1」火葬及骨灰處理綜合申請服務。

申訴專員向食環署提出共19項改善建議，建議已全部獲接納，當中包括考慮依據原先設計食環署網站及「身後事安排」專題網站的目標，理順兩者的內容，內容重疊之處應整理或合併，務求令所發布的資料統一易明；加強向公眾及殯儀業界講解利用食環署的網上平台及表格提交龕位申請的好處，並同步配合「2合1」火葬及骨灰處理綜合申請服務多加宣傳，從而提高相關電子 服務的使用率等。

食環署。（資料圖片）

食環署：因應社會需要 提升殯葬服務的水平

食環署回應指，近年再有多所公眾靈灰安置所先後落成，公眾龕位的整體供應持續充足，基本上無需輪候，因此到了這階段，署方認為條件成熟，可以參考曾咀靈灰安置所的成功經驗，將每月編配龕位的安排應用於全部四個有新龕位供應的靈灰安置所。改善安排在本年3月公布，8月1日起實施，現時每月合共提供超過1,600個可續期骨灰龕位。

食環署續指，會一如既往，持續因應社會需要，提升殯葬服務的水平，為社會大眾提供以人為本的優質服務。除了加強教育，鼓勵市民使用綠色殯葬服務，署方亦會優化流程以有效運用資源。