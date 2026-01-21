政府骨灰龕位｜申請方法/價錢+輪候時間+骨灰安置所地址

為先人尋求安穩的長眠之地，是家屬心中最重要的事，政府骨灰龕位提供長久且穩定的環境，是許多家庭為先人尋求安穩長眠之地的首選。本文為你整合政府骨灰龕位申請全流程：從申請資格、所需文件、收費標準，到目前抽籤安排，助你一文看清。

政府骨灰龕位｜申請流程

政府骨灰龕位｜申請資格

凡屬下列任何類別的死者，其骨灰可存放在政府食物環境衛生署轄下骨灰安置所的骨灰龕位內：

1. 死亡時是香港居民，而其遺骸於死亡後三個月內在政府火葬場內火化；或

2. 在緊接其死亡前的二十年內，有最少十年是香港居民，而其遺骸是在香港以外的地方火化的；或

3. 其遺骸是合法撿掘，並於政府火葬場火化的。

政府骨灰龕位｜申請骨灰龕位所需文件

1. 申請人的身份證副本一份；

2. 先人的身份證副本一份；

3. 先人之骨灰紙正副本

4. 任何一項先人火葬證明文件正本及副本一份：

同時申請安放二個先人骨灰或以上者/申請加放骨灰

如同時申請安放二個先人骨灰或以上者，以及申請加放先人骨灰，須具備有關先人的關係證明。加放骨灰的先人與該骨灰龕位內首位安放先人關係的證明文件，如結婚證書、出世紙等證明文件正本及副本一份，以證明各合葬先人為近親或關係密切。

近親指配偶、父母、祖父母、外祖父母、兄弟、姊妹、配偶的父親、配偶的母親、媳婦、女婿，或父系或母系的直系後裔。

倘若未能提交有效證明近親或密切關係的文件，可前往墳場及火葬場辦事處或公眾骨灰龕位編配辦事處辦理宣誓手續︰

申請離島骨灰龕位

如申請離島的骨灰龕位則須具備離島鄉事委員會的證明信（只適用於申請編配骨灰龕位）及首位先人的法定代理人或最近親作出的法定聲明文件正本及副本一份，以證明該先人合乎資格。

政府骨灰龕位｜申請方法

1.申請曾咀靈灰安置所編配骨灰龕位

1.申請人可透過食環署網頁進行網上申請；

2.或者申請人可以填妥申請曾咀靈灰安置骨灰龕位表格，然後連同所需文件，遞交墳場及火葬場辦事處。

2.申請編配離島新骨灰龕位

1.申請人可透過墳場及火葬場服務平台進行網上申請；

2.或者申請人可以填妥申請靈灰龕位表格，然後連同所需文件，遞交墳場及火葬場辦事處。

3.申請加放先人骨灰

1.申請人可透過墳場及火葬場服務平台進行網上申請；

2.或者申請人可以填妥申請加放先人骨灰表格，然後連同所需文件，親身遞交墳場及火葬場辦事處。

政府骨灰龕位｜種類

現時食環署轄下骨灰安置所設置兩類骨灰龕位：

1.「標準」：一個標準骨灰龕可安放多於兩位先人的骨灰

2.「大型」： 一個大型骨灰龕可安放多於四位先人的骨灰

政府骨灰龕位｜價錢

政府骨灰龕位｜抽籤計算表

所有骨灰龕位均由攪珠及電腦隨機編配予中籤申請人，政府為照顧在公眾龕位編配時未能中籤的申請人及鼓勵加放骨灰，兩類組別的申請人（即選擇加放先人骨灰或在上一次公眾龕位編配中未能中籤的申請人），當符合各自組別準則均可在該組別下獲額外一張「抽籤紙」以增加中籤機會。下列以標準龕位抽籤為例子以供參考：

政府骨灰龕位｜重用骨灰龕位輪候時間 (截至: 2025 年 10 月 8 日)

政府骨灰龕位｜曾咀靈灰安置所

由 2019 年 4 月 26 日起，食物環境衞生署已實施停止接受重用骨灰龕位申請並凍結輪候名單。除了每年1次綜合編配公眾骨灰龕位之外，食物環境衞生署自2020年12月起每月都推出約1,700個位於曾咀靈灰安置所的新建龕位供市民申請。目前只有曾咀靈灰安置所及離島靈灰安置所接受新申請編配可續期骨灰龕位。

政府骨灰龕位｜公眾骨灰安置所地址

政府骨灰龕位｜骨灰安放期、續期及加放骨灰安排