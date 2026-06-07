東涌石門甲村鄰近的般若禪寺，擬再次聘請顧問公司向城規會申請擴建骨灰龕，將現時約800個龕位大增八倍至7,500個。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀反對計劃，她引述居民意見指，若落實擴建，前來挑選龕位和春秋二祭時拜祭的人潮與車流必定大增。她指目前公營骨灰龕位供應充足、東涌將有30萬居民，「突然增加大量私營龕位，實屬不合理且沒有必要」，要求城規會否決般若禪寺改劃申請。



東涌石門甲村鄰近的般若禪寺，擬再次聘請顧問公司向城規會申請擴建骨灰龕，將現時約800個龕位大增八倍至7500個。（葉劉淑儀FB）

葉劉批突增大量私營龕位 「不合理無必要」

般若禪寺所在地段現時屬於「政府、機構或社區（G/IC）」及「綠化地帶（Green Belt）」，惟禪寺希望透過改劃土地用途擴建，將目前約800多個骨灰龕位增加至7,500 個，當中包括6,628個新增無牌龕位。

葉劉淑儀本周末偕同該黨港島西立法會議員陳家珮、新民黨離島區域發展主任曾昭浴到當地考察，稱發現現場通往禪寺的道路極其狹窄，車輛根本難以頻繁進出，若擴建人流車流必定大增；且禪寺旁邊正興建8座公營房屋、未來東涌將有30萬居民。她又指，般若禪寺成立至今僅20多年，並非香港佛教聯合會的團體成員，及目前公營骨灰龕位供應充足，私營骨灰龕位審批一向極為嚴格。

葉劉促城規會否決般若禪寺改劃申請。（葉劉淑儀FB）

一個歷史甚短的寺院、在民居與即將落成的公屋群核心地帶，突然增加大量私營龕位，實屬不合理且沒有必要。 葉劉淑儀

東涌般若禪寺擬擴建增八倍骨灰龕位 葉劉憂交通癱瘓率陳家珮反對

葉劉促城規會否決般若禪寺改劃申請

葉劉表示，在實地考察及通盤考慮居民意見與規劃資料後，均認為該地點不適合擴建骨灰龕位，故此反對該計劃。她亦全力支持東涌鄉民「一人一信」向城規會表達反對聲音，強烈要求城規會秉公辦理，否決般若禪寺改劃申請，守護東涌居民的家園。