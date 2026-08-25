八達通樂悠節｜8.28起消費滿$100可獲$8回贈　一文看清商戶優惠

【八達通／樂悠節／長者優惠】人口老化，銀髮經濟愈來愈受重視。八達通今日（25日）公布，將於8月28日至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」，全港有逾7,200個商戶零售點參與，精選優惠包括惠康及旗下超市購物滿138元享9折，麥當勞優惠套票4份指定超值套餐只需100元起、奇華餅家購物滿108元享8折等。



另外八達通更送上總值828萬元現金回贈，樂悠咭持有人在活動期間，到指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元，只要通過八達通APP或八達通服務站拍樂悠咭，便可領取現金回贈。一文看清商戶優惠及現金回贈領取方法。



八達通8月28日至9月10日一連兩周舉辦第三屆「828樂悠節」，向樂悠咭持有人送上總值828萬元現金回贈。（八達通圖片）

今年「828樂悠節」首度結合八達通全新獎賞平台「嘟嘟賞」，樂悠咭持有人只要成功連結樂悠咭至「嘟嘟賞」，將可額外賺取迎新賞8元回贈。（八達通圖片）

「828樂悠節」8月28日至9月10日舉行 覆蓋逾7200個零售點

八達通今日公布，現時樂悠咭持有人已達266萬，反映本港銀髮人口及消費潛力持續增長，將於今年8月28日至9月10日一連兩周舉辦第三屆「828樂悠節」，繼續向樂悠咭持有人送上總值828萬元現金回贈。

八達通並指，今年活動規模再創新高，夥拍逾130個商戶、覆蓋全港逾7,200個零售點，推出180多項專屬優惠，涵蓋餐飲美饌、西餅麵包、生活百貨、個人護理、保健養生及電訊電器等多個消費類別。

八達通今日（25日）公布將於8月28日至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」。（梁家俊攝）

八達通今日（25日）公布將於8月28日至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」。（梁家俊攝）

▼「828樂悠節」手機APP現金回贈領取方法▼

第一步︰打開八達通App首頁，於「快捷功能」點擊「全部功能」。（八達通圖片）

第二步︰在「我的八達通」下方點選「領取獎賞/退款」。（八達通圖片）

第三步︰按「查詢」，然後將樂悠咭拍向手機NFC位置，即可查閱獎賞詳情。如有待領取的現金回贈， 按 「領取」。（八達通圖片）

第四步︰將樂悠咭拍向手機NFC位置，直至顯示收據。（八達通圖片）

活動期間樂悠咭回贈上限可達$800 須用APP或到服務站拍卡

樂悠咭持有人在活動期間，於指定參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元，其後由8月31日起，通過八達通APP及八達通服務站拍樂悠咭領取現金回贈，活動總回贈金額達828萬元，現金回贈名額有限，派完即止。

樂悠咭連結「嘟嘟賞」額外再送8元迎新賞

此外，今年活動更首度結合八達通全新獎賞平台「嘟嘟賞」，樂悠咭持有人只要成功連結樂悠咭至「嘟嘟賞」，將可額外賺取迎新賞8元回贈。

▼「828樂悠節」八達通服務站現金回贈領取方法▼

樂悠咭持有人由今年8月31日起，可選擇在八達通服務站領取現金回贈。（八達通網頁截圖）

八達通服務站地址一覽。（八達通網頁截圖）

龍豐集團、HKTVmall門市、皇玥等首次參與活動

八達通表示，今年活動參與商戶數目及優惠種類，均較去年顯着增加，首次參與的商戶包括龍豐集團、Watson's Wine、HKTVmall門市、皇玥、維特健靈及凱悅酒店的餐廳等。

精選優惠包括惠康買滿138元9折、大家樂1元加配熱奶茶等

而根據八達通網頁，其他參與商戶有麥當勞、大家樂、百佳、太興集團共14個品牌、美心MX、美心西餅、豐澤、榮華、AEON等，其中精選餐飲及購物優惠包括︰

．麥當勞優惠套票4份指定超值套餐只需$100起

．大家樂1元加配熱奶茶

．Oliver's Super Sandwiches樂悠茶餐29元

．美心中菜晚市堂食滿250元即減50元

．大快活惠顧滿120元減12元

．Pizza Hut堂食滿200元即減20元

．譚仔雲南米線及譚仔三哥米線指定米線38元

．美心西餅及東海堂購買任何產品享92折

．奇華餅家購物滿108元享8折



．惠康及旗下超市購物滿138元享9折

．百佳及旗下品牌門市買指定產品滿128元享88折

．屈臣氏買滿188元減18元

．萬寧購物滿188元減20元

．JHC真好城購物滿138元減15元

．759阿信屋全場貨品7折

．大生生活超市購物滿120元享全單9折



2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

用樂悠咭到領展商場指定商戶消費滿120元 可換10元美食券

八達通提醒，樂悠咭持有人不僅享有上述商戶優惠，還可獲得領展提供的額外優惠，例如在指定領展商場的參與商戶內，使用樂悠咭累積消費滿120元，即可換領10元領展商場美食現金券一張。

八達通並指，部份參與商戶將繼續提供樂悠咭禮遇至今年12月31日，八達通期望透過持續的商戶合作和獎賞機制，培養市民的長遠消費習慣，推動銀髮族參與更多社區及生活消費場景，進一步釋放銀髮經濟的發展潛力。