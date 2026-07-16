八達通推出紙皮石馬賽克磚牆迷你卡　獎賞平台「嘟嘟賞」派優惠券

港鐵站內馬賽克紙皮石磚牆是本港一大特色，吸引旅客打卡，八達通近日推出全新「迷你八達通 ─ 港鐵站系列」，將港鐵站內標誌性的紙皮石馬賽克磚牆融入設計之中，讓市民與旅客隨身攜帶這份屬於香港鐵路的印記。此系列共推出7款不同設計，當中更特別設有一款隱藏版。



另外，八達通公布推出全新升級獎賞平台「嘟嘟賞」，以「衣食住行 一嘟即賞」為核心概念，將獎賞融入市民日常消費場景，並透過一系列推廣活動合共送出逾350萬張快閃券，進一步豐富客戶整體消費體驗。



八達通「迷你八達通 ─ 港鐵站系列」 共有七款，以港鐵車站最具代表性的紙皮石馬賽克磚牆為設計藍本，配上經典港鐵站名字體，其中特別設有一款隱藏版。（八達通圖片）

八達通「迷你八達通 ─ 港鐵站系列」 共有七款，以港鐵車站最具代表性的紙皮石馬賽克磚牆為設計藍本，配上經典港鐵站名字體，其中特別設有一款隱藏版。（八達通圖片）

「迷你八達通 ─ 港鐵站系列」均為成人版八達通，每張售價98元（不設按金及儲值額）。年7月15日 起於MTR e-Store (網上商店及門市) 、八達通網上商店及全港7-Eleven便利店發售。每盒隨機附上一款港鐵站迷你八達通，鼓勵粉絲互相交換、收集。

八達通表示，這次再次從香港獨特城市面貌汲取靈感，以港鐵車站最具代表性的紙皮石馬賽克磚牆為設計藍本，配上經典港鐵站名字體，展現各車站獨特的色彩與設計美學。

八達通「迷你八達通 ─ 港鐵站系列」 共有七款，以港鐵車站最具代表性的紙皮石馬賽克磚牆為設計藍本，配上經典港鐵站名字體，其中特別設有一款隱藏版。（八達通圖片）

另外，八達通推出全新升級最全面獎賞平台「嘟嘟賞」，將於7月15日至8月15日期間推出一系列推廣活動，整個推廣期分為八個階段，每階段為期四天。其中全新互動遊戲「Catch-topus! 一嘟捉到!」於推廣期內，八達通聯合七個合作商戶——香港麥當勞、Circle K、百佳、7-Eleven、惠康、大快活及 JD.com，於不同階段推出主題遊戲及由指定商戶提供的專屬獎賞。客戶只須將八達通卡連結至八達通銀包，即可於「嘟嘟賞」專頁參與遊戲，按遊戲分數解鎖不同級別的獎賞。

「Flash Grab 快閃券」活動亦將同步推出，同樣分8個階段進行，每個階段為期四天。八達通將聯同超過70多個廣受歡迎的商戶，涵蓋多個消費類別（包括餐飲、零售及生活品牌服務等），於整個推廣期內推出合共95項快閃優惠，透過「嘟嘟賞」獎賞平台以先到先得形式發放，合共送出逾350萬張電子優惠券。

八達通市場推廣、傳訊及數據總監吳雪虹表示，全新推出的「嘟嘟賞」不但進一步提升八達通App的客戶體驗，更透過互動遊戲及多元商戶優惠，為客戶帶來更多驚喜及實際着數。