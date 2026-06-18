網約車｜內地平台曹操出行進軍香港　與八達通成立合資公司

立法會上月通過網約車條例草案，首批持牌平台預計將於2026年第四季開始營運。八達通今日（18日）公布，與內地網約車平台「曹操出行」成立合資公司，緊抓香港網約車市場規範化發展機遇，又指曹操出行正打造全球領先的物理AI移動科技平台，雙方將共同推動自動駕駛商業化運營。



曹操出行CEO認為，與八達通合作是全球化戰略的重要一步，將讓香港成為RoboX時代全球智慧出行發展的標杆城市。



八達通與曹操出行成立合資公司。（八達通圖片）

八達通與曹操出行簽署戰略合作協定

八達通今日公布，與曹操出行簽署戰略合作協定，成立合資公司，緊抓香港網約車市場規範化發展機遇，又指公司近年積極拓展出行領域，例如推出的士電子支付服務，以及本地出行平台「Call 車易」，在支付網絡、用戶服務及生態協同具備獨特優勢。

八達通指，是次與曹操出行的合作，將進一步結合八達通在支付及本地出行平台的堅實基礎，與曹操出行在智慧出行與營運能力形成強大協同，共同推動香港合規網約車及未來智慧出行的長遠發展。

八達通表示，雙方着眼於未來智慧出行領域的佈局，共同推動自動駕駛商業化運營。（八達通圖片）

八達通︰共同推動自動駕駛商業化運營

八達通表示，雙方合作不僅旨在優化出行服務，更着眼於未來智慧出行領域的佈局，合力推動香港智慧出行生態持續完善，更將圍繞Robotaxi等新一代智慧出行形態展開探索，共同推動自動駕駛商業化運營，在香港落地實踐。

八達通指，依託曹操出行自動駕駛運營體系的經驗，以及八達通在本地支付網路與使用者服務生態上的優勢，雙方將探索出行服務與城市生活體系融合的創新模式，為香港智慧城市建設注入新動能。

八達通行政總裁應天麒（左一）表示，今次合作是深化八達通支付生態圈出行服務的重要里程碑。（八達通圖片）

曹操出行正打造全球領先的物理AI移動科技平台

八達通行政總裁應天麒表示，與曹操出行成為戰略合作伙伴，是深化八達通支付生態圈出行服務的重要里程碑，雙方將善用彼此的專長，推動合規網約車及新一代智慧出行服務的發展，為香港市民帶來更便捷、高效的出行體驗，並為香港智慧城市建設創造更多價值。

八達通又指，曹操出行正加速推進全面AI轉型，圍繞自動駕駛運營服務構建「智慧定製車」、「智慧駕駛技術」、「智慧運營」三位一體的Robotaxi全要素閉環生態，並發佈RoboX戰略，全面佈局Robotaxi、Robovan等無人運力服務場景，致力於打造全球領先的物理AI移動科技平台。

曹操出行表示，與八達通合作是全球化戰略的重要一步。（微博@曹操出行）

曹操出行︰與八達通合作是全球化戰略的重要一步

曹操出行宣布，啟動香港Robotaxi業務，標誌着香港成為RoboX戰略國際化落地的重要起點，依託香港連接內地與全球市場的獨特區位優勢，公司將其作為全球運營能力驗證與模式輸出的重要樣板城市，為未來拓展更多國際市場積累經驗。

曹操出行CEO龔昕表示，此次與八達通攜手合作，是曹操出行全球化戰略的重要一步。雙方將共同打造覆蓋有人駕駛與自動駕駛、連接城市服務與跨境出行的智慧出行新生態，讓香港成為RoboX時代全球智慧出行發展的標杆城市，為全球智慧交通創新發展貢獻更多中國實踐。