男生涉非禮強姦多名女子　入教大迎新營摸腿　趁女子洗澡時拉浴簾

28歲男學生涉在參與教育大學的迎新營時，非禮兩名女子，及在一名女生洗澡時拉開浴簾，之後再被揭他涉在露營活動中強姦另一女子，及曾載女網友上飛鵝山非禮。該男生否認強姦及非禮等5罪，案件（HCCC153/2024）今（25日）在高等法院開審。



女事主A供稱，被告是其網友，兩人相約到蘭桂坊見面，她曾喝酒，之後被告稱可載她回家，並駛著一部黑色寶馬來接她，她原想去觀塘，卻被載到飛鵝山，並在車上遭被告捉著手幫他手淫，被告之後更在她的肚上射精。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時是學生）被控3項非禮罪，1項強姦，及1項窺淫罪。控罪指，被告於2023年1月13日、8月23及27日在黃大仙扎山道飛鵝山、新界某路邊，及大嶼山香港基督教女青年會梁紹榮度假村，非禮女子A、C及D；在同月28日在同一度假村，在女子E身處對私隱有合理期望的環境下，暗中觀察女子E。強姦罪則指被告在元朗大棠山道31號，保良局賽馬會大棠度假村某房間，強姦女子B。

被告YHL在高等法院受審。(葉志明攝)

露營活動強姦事主B

控方開案陳詞指，被告與女事主A在蘭桂坊酒吧相遇，A當時已喝醉，被告駕車送她回家，途中卻前往飛鵝山，並在車上對她毛手毛腳，又要求事主幫他手淫。被告最終在事主身上射精，但已取得事主同意。女事主B則與被告在紅十字會活動中認識，其後在露營活動中遭被告強姦。

教大迎新營再侵犯3女子

被告另涉在教育大學的迎新營認識女事主C、D、E。被告曾在其車上摸女事主C的大腿，及用私處摩擦C的陰道；而女子D則曾在公共休息室遭被告摸大腿。當她坐下時，被告亦曾穿著褲子，把下身貼近其臉部；此外，被告曾在女子E洗澡時拉開浴簾，但事後辯稱是不小心。

事主A稱曾喝酒但不至失去意識

控方傳召女事主A作供，她稱與被告是網友，二人在Instagram上認識，至2023年1月13日在酒吧相見。當天事主A與友人至蘭桂坊喝酒，被告表示有駕車，可送她回家。事主稱她當時約喝了五小杯tequila及兩小杯Jägerbomb，此份量不至於令她失去意識或感到不適。

記得被告駕駛黑色寶馬

事主A其後決定乘坐被告的車回家。她記得被告所駕駛的是一輛黑色寶馬，當天她坐在前方副駕駛座，並向被告表示想去觀塘。當她再次清醒時，已感覺被告壓在她身上，親吻了她兩下及對她上下其手，更掀起她的衣服。她曾表示：「唔想。」惟被告未有理會，更捉住她的右手，並放在被告的性器官上，要她幫忙手淫。事主稱被告最後在她的肚子上射精。