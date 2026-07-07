性罪行修例｜Ocamp淺衣女遭潑液體違法？鄧炳強：包含在新性侵罪

本港性罪行法例檢討歷經20年，近日有新進展，今日（7日）開始展開為期一個月的公眾諮詢。立法會保安事務委員會同日討論修例，有議員關注修例後，若父母或親人對於受性侵兒童，選擇不報案甚至阻止受害兒童報案，會否涉刑事罪行。鄧炳強表示，行為可能涉及妨礙司法公正及虐兒，有其他法例可處理。



范駿華關注，父母、親人若明知兒童受到性侵害，惟不報案甚至阻止報案，是否涉刑事罪行。（鄭子峰攝）

父母不為受性侵兒童報案 或涉妨礙司法公正

修例範疇涵蓋未經同意下進行、涉及兒童、涉及精神缺損人士的性罪行，雜項性罪行和其他為加強性罪行受害人的保護。選委界范駿華關注對兒童犯性罪行的個案，指如果父母或其他親人，明知兒童受到性侵害惟不報案甚至阻止報案，例如告知受害兒童「唔好出聲，講咗都冇用」，是否涉刑事罪行。他續指，早前正式實行的《強制舉報虐待兒童條例》，只是強制專業人員舉報，但沒有強制親人舉報。

鄧炳強(林彥汛攝）

鄧炳強表示，上述行為可能涉及妨礙司法公正、虐兒的情況，除了今次修例，還有其他法例可補充不足，且要檢視行為嚴重程度，包括涉事父母或親人，有否協助甚至教唆性侵。

林琳關注，修例可否規管大學迎新夏令營的性騷擾。（黃浩謙攝）

大學迎新營女生穿白色衣遭潑液體 鄧：修例有針對處理

大學迎新營屢次發生性騷擾。民建聯選委界議員林琳關注，如果涉及迎新營要求女同學穿白色衣服，其後有人向其故意潑灑液體，修例後可否監管此類行為。

鄧炳強表示，今次修例有專門針對此類性侵行為的內容，即建議新訂「涉及觸摸的性侵犯罪」及「不涉及觸摸的性侵犯罪」，取代原有的「猥褻侵犯罪」，以針對向受害人潑灑液體，或作出射精、射尿液、吐唾液，觸摸受害人等行為。

陳學鋒關注修例如何規管誘騙式性交行為。（黃浩謙攝）

「性交轉運」不論本地或外地發生 香港有司法管轄權

今次修例對何謂「同意」發生性行為，制定法律定義，意指有行為能力，並且是基於自由和自願，及列明受害人不同意性行為的定義。民建聯港島西議員陳學鋒關注「性交轉運」，例如聲稱宗教原因，誘騙受害人至香港以外的地方發生性行為，政府對此類行為有否管轄權。

鄧炳強回應，修例列明了受害人不同意性行為的11種情況，其中一項是「受害人誤解性行為的本質或目的」，正正就是針對誘騙式性行為。他又釐清兩種情況香港都有司法管轄權，分別是在香港誘騙但性行為在外地發生，以及誘騙和性行為均在港發生。