男警涉私藏疑犯血液樣本　辯方指被告曾獲告知：是旦搵個位放住先

男警涉私藏酒駕案女疑犯血液樣本在家，被控公職人員行為失當等罪案（DCCC 241/2025）今（25日）在區域法院續審。



被告的兩名上司，包括一名警長及一名督察出庭作供。辯方律師在盤問他們時指，他們駐守的大埔警署作風馬處，不但縱容警員在警署內養天竺鼠，並有一個不成文的「升起」習慣，即把未處理好的口供或證物先放置一旁。律師續指，被告當時要調查過百宗新舊案件，非常吃力，他接手女疑犯X的案件時，曾在工作群組問應如何處理該血液樣本，有同袍告回應他說：「是鬼旦搵個位擺住（血液樣本）先，但唔好放我地個雪櫃。」兩名上司均回應稱不知情。



被告程朗（25歲，警員），否認藉公職作出不當⾏為罪及意圖妨礙司法公正兩罪。指他於2024年5月29日至7月17日身為警員，在調查一宗涉醉駕的案件時，未有把女疑犯X的⾎液樣本提交政府化驗所。

辯方筗摀指，被告程朗(右)在大埔警署工作時，要調查過百宗案件，十分吃力。(陳曉欣攝)

督察賴冠文(圖)否認得知被告程朗拿「支血」回家不覺詫異，並反駁稱他有回應「滴汗」的表情符號。(陳曉欣攝)

警長稱曾提下屬要日日清證物

偵緝警長司徒紹賢今被傳召作供，他是被告在大埔刑事調查隊的上司。他稱有在隊內的WhatsApp群組提醒警員，每日均須把證物記錄及輸入電腦系統，並須「日日清」。前年5月29日，他得知女疑犯X涉嫌酒駕後，有叫被告通知交通部。至6月初，他有多次向被告追問X血液樣本的進度，被告在病假期間回應他已處理。警長稱他從未指示被告毋須把樣本交到政府化驗所，亦不曾指示被告把樣本放家中雪櫃。

辯方指被告要處理過百案件十分吃力

辯方律師盤問時指，被告隸屬的第3隊有4名調查員，每人要處理約120至160宗新舊案件，對入職3個月的警員而言非常之吃力。警長沉默片刻說：「我相信應該要睇佢自己個人嘅quality。」庭上透露，被告6月初至7月中放病假，辯方指，被告自6月初身體已很差，精神亦不好。警長稱被告曾懷疑自己患上紅斑狼瘡症，又指被告放假期間的案件由他和同事跟進。

指警員Cat姐曾指示被告是旦找個位放樣本

辯方繼而指，被告接手處理X的案件時，他曾在WhatsApp群組問警員Cat姐如何處理X的血液樣本，Cat姐回答：「你是鬼旦搵個位擺住先，但係唔好擺喺我哋個雪櫃到囉。」警長稱，若他知Cat姐曾這樣指示被告，他不會同意。

辯方續指，被告翌日將X的血液樣本送往化驗所，惟因化驗表格不適用而被拒收。警長稱他不知情。辯方指警長根本無問，被告亦無答過已處理。警長不同意。

曾因下屬未妥善處置證物而收紀律報告

辯方續指，被告上任時，其工作枱底放滿文件和光碟，都是上手同事的證物。警長稱他不知道，若他知會提點。但他同意曾因下屬沒妥善處置證物而收紀律報告，辯方指警長其後有在群組提下屬「日日清證物」，警長說未必關事。

有警員在警署內養天竺鼠

辯方又稱，督察賴冠文及警員Cat姐，在警署的共用辦公房內有1籠天竺鼠，問天竺鼠是誰養的。警長聞言沉默一會答：「好似係Cat姐。」又稱肯定不是賴。辯方質疑警長為何如此肯定，警長稱因見過Cat姐買天竺鼠的物品。辯方指，警員在寫字樓養天竺鼠，直指警長管理態度馬虎。司徒否認。

辯方律師指，大埔警署內有一個名為「升起」的不成文做法，但兩名證人均否認有其事。

警長否認同事會拆證物雨傘使

辯方繼而稱，大埔警署內有一個名為「升起」的做法，以處理口供或證物。例如有口供寫得不好，他們會把該口供「升起」，放置一旁，只將重寫的那份歸檔。警長稱未有所聞，強調他絕對不會這樣做，他又否認同事會拆開證物雨傘使用。

督察稱事忙未即日準備好化驗表格

督察賴冠文期後作供，他案發時是大埔警署的案件主管。賴稱他沒聽過警署內有「升起」證物的做法，但承認案發當時事忙，未有即日準備好化驗表格（Pol 160），但他已在5月30日將表格交給被告。賴承認沒在記事冊記下簽署表格的日期，記錄不妥善。

辯方引述被告當日與同組警員的對話

辯方盤問時指，賴在被告接手X的案件後，在電話向被告提及過與交通部溝通過，該對話如下：

賴：有關架車嘅罪行唔搞……支血唔急就升起先。睇埋聽日兩個犯p (編者註：plea, 答辯) 唔p先。

同晚，被告WhatsApp問警員Cat姐血液樣本要如何處理：

被告：係咪聽日送化驗所？

Cat姐答：唔使住，你OC(編者註：案件主管)好似唔想搞，睇吓佢聽日p唔p

被告答：好，我擺住喺雪櫃先。

被告再問送化驗是否需要備忘(Memo)

Cat姐錄音回應：你是鬼旦搵個位擺住先，但係唔好擺喺我哋個雪櫃度囉。

被告翌日向賴報告X的案件上庭進度，指女疑犯X毋須答辯，案件押後待醫療報告，問其家中雪櫃「支血」用不用送去化驗。

賴覆：「拎啦。做乜你去聽court。

賴稱知被告把疑犯血拿回家有回應滴汗符號

辯方指，賴似乎對被告把「支血」存放家中絲毫沒有詫異。賴表示對以上對話不知情，否認這些指示由他發出。辯方問賴會否認為Cat姐擅作主張？賴說：「(Cat)可能比較主動啲」。但賴補充，若他知道會阻止。賴又反駁他得知被告藏血後有傳送滴汗的符號，不同意警員帶證物回家是常見做法。賴稱，他指示被告放值日官室的雪櫃。

案件明續。