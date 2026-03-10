男警向不被起訴強姦疑犯索6萬　官斥自以為是地私自執法　囚16月

男警在調查強姦案時，因律政司最後決定不起訴該案的疑犯，故對其聲稱已與事主「拆掂左」，並向疑犯索取6萬元，其後疑犯報警揭發事件。男警早前承認1項公職人員行為失當罪，案件今（10日）在區域法院判刑，區域法院暫委法官黃士翔判刑指，無論的行為是否可以為女事主討回公道，但其行為有違公眾對警隊的期望，亦延長了事主的心理壓力，失去工作乃是咎由自取，終判囚16個月。



被告吳偉峰（29歲，警察）被控一項「藉公職作出不當行為」，指他於2024 年 4月26至28日，在香港身為警員，在調查的一宗強姦案件中，在無合理辯解下，向男疑犯X謊稱受女事主Y代索6萬元，以便女方不追究案件，企圖誘導 疑犯X向被告交6萬元。另一項屬交替性的企圖欺詐罪，則存檔法庭。

已明用錯方式執行正義

黃官引述背景報告指，被告在2017年加入警隊，工作紀錄良好，多次獲得表彰，已明白他因衝動，用了錯誤方式執行心中的正義，他對此心感悔疚，明白監禁是無可避免，望向警隊及公眾道歉。此外，被告在基層家庭成長，與家人關係良好，是家中的經濟支柱，

求情信指犯案有違被告本性

黃官引述求情指，被告因一時魯莽鑄成大錯，惟早前多封求情信均指他犯案是有違本性，望法庭考慮到他初犯且過往紀錄良好，沒有案底，亦未有從案件中有所得益，考慮判處社會服務令。

官指被告要求金額不算少

惟黃官認為，本案的案情嚴重，被告在得悉律政司不作起訴的情況下，仍向X撒謊及索取6萬元，又要求他在期限前付款，金額亦不算少，斥其行為是在延長X的心理壓力。

斥被告行為有損警隊聲譽

黃官稱，無論被告的行為是否可以為女事主討回公道，他自以為是地私自執法，行為有損公眾對警隊的期望，故必須嚴懲以障顯對此的不滿，被告因此失去工作亦屬咎由自取，但因他認罪可獲減刑，終判因16個月。

調查案件涉男子X強姦女子Y

案情指，被告在案發時駐守沙田警區重案組第二隊。自2024年1月起，他負責調查一宗強姦案，該案疑犯為19歲男子X，投訴人為16歲女子Y。在2024年2月1日，警方與X進行警誡錄影會面。X 在警誡下保持緘默。

被告曾向X稱案件對他不利

在2024 年3月26日，被告前往X的住所拍攝照片以調查該宗案件，並與X單獨交談及告知他，該宗案件對他不利，因為法庭會偏向相信女事主的證供，並提議X可聘請律師。

上司指示被告把律政司決定信函交予女方

在2024年4月25日，律政司建議警方不對X提出檢控，並送信通知女事主Y這決定。被告取得信件後通知其尹姓上司，並獲指示把信件寄送給Y。

疑犯X翌日接被告訊息要求6萬元

翌日下午被告透過whatsapp聯絡X，指已為他「拆掂左」，表示Y向X索取6萬元，才會不再追究，並要求他向家人尋求協助，以及需在同月29日答覆律政司。X把事件告知父親後報警。期間被告繼續聯絡X，並要求他付款。最終被告在同月29日被捕，X在認人手續中認出被告。

案件編號：DCCC1167/2024