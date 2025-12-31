男警不勝壓力自結10案　律師力陳是正常警察　官稱影響調查囚2年

男警涉在兩年間，在調查10宗偷竊及電騙等案時，叫非華裔或看不諳中文的報案人，簽不追究口供紙，從而終止10案的調查。男警否認偽造及公職人員行為失當罪，早前被裁定罪成。他求情稱，並非無調查，而是有些案無法調查，又稱當時獨力處理80案不勝壓力。其代表律師今(31日)在區域法院再補充求情時，亦力陳被告是「正常的警察」暫委法官黃國輝判刑時指被告身為警員，為了減輕工作量用不當手法誤導上司結束案件，某程度影響調查程序，判他入獄2年。



被告黃耀聰（32 歲，警員），被控於2022年11月在香港製造一份虛稱由周嘉敏所做的口供，誘使其上司接受為真；另他在2023年1月至7月之間，身為警員，在9宗警方調查的案件中，向上級虛稱投訴人不再追究，從而終止調查。

被告黃耀聰被裁定偽造文書，及行為失當等罪成。(陳曉欣攝)

巴基斯坦籍證人大皇否認曾表示不會追究。(陳曉欣攝)

被告患甲狀腺癌治療進度良好

辯方補充求情指，背景報告指被告不懂處理壓力，以逃避態度來面對，愚蠢犯案。辯方指被告沒有不良嗜好，形容他「係一個正常嘅警察」，中學老師對他犯案感到非常震驚。被告的甲狀腺癌目前沒擴散到其他部位，治療進度良好。

官斥被告用不當手法減輕工作

暫委法官黃國輝判刑時指，被告身為警員，為了減輕工作量用不當手法令事主簽口供紙，或自製口供紙，誤導上司，某程度影響調查程序。就偽造罪而言，被告沒有得益，案中事主本來也同意不追究，對事主明顯沒有任何影響，案情較輕微。

黃官以24及28月作為量刑起點，考慮到被告的病況，工作表現獲上司讚許，及辯方務實抗辯，減省審訊時間，減刑8個月後囚2年。

部份事主是看不懂中文

控方案情指，被告在案發期內的2年間，共調查過10宗案件，包括以欺騙手段取得財產、盜竊和勒索案。被告向上司訛稱報案人不追究，惟案件檔案沒有他們所簽署的「不追究證人陳述書」（下稱口供紙），報案人亦從無表示不再追究，亦沒收過警方終止調查的信件。被告又指示報案人簽署文件，文件後證實為口供紙，涉及本案的部份事主均為非華裔或看不懂中文的人。

越南女事主看不懂中文曾被要求簽文件

其中一名越南籍女事主李雪梅稱，她因家中失竊6萬元而報警，被告上門調查後叫她簽文件，李稱她雖能夠說廣東話，但不能閱讀中文，她之後沒有因這調查而簽過其他口供或文件，也從無表示不追究案件，但確認有一份名為「不追究證人陳述書」上有她的簽名。

巴裔事主曾要求口供副本被拒

另一名勒索案事主巴基斯坦裔男子大皇供稱，被告曾給他簽一份有2至3頁的文件，他不知內容，他從無表示不會追究。他曾向被告要求索取口供副本，但被告說不需要。

求情稱要獨力調查80案不勝壓力

被告被裁定罪成後在求情時稱，他並非完全沒調查，但部份案件確無法追查，他沒有得益或濫用職權，又稱他當時獨力處理80多宗案件，工作繁重，他不勝壓力才愚蠢犯案。他曾申請調離刑事調查隊，投考其他部門亦失敗。

被告又稱他今年5月確診甲狀腺癌，已進行2次手術，終身要食甲狀腺補充劑，他因審訊寢食難安，酌情減刑。

案件編號：DCCC 202/2024