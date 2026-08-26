中醫師涉針灸時偷拍女病人胸　官不信是醫療記錄　窺淫罪成須還押

連鎖診所的中醫師，涉為3名女病人針灸時偷拍她們的胸部，他否認窺淫罪，並辯稱拍攝為醫療用途，已得事主同意。案件(ESCC 1628/2025)今(26日)在東區法院裁決，中醫師被裁定5項罪名全部成立，即時還押，案押後至9月15日判刑。



裁判官鄭潤聰裁決時指，被告聲稱要為其針灸作醫療記錄，有需要拍照，並稱已獲病人默計。鄭官指其說法荒謬，不信被告當時受自閉症影響，並認為被告是個聰明人，應能理解拍攝該些敏感位置的後果，認為女事主被拍時不知情亦不同意，故裁定被告罪成。



被告鍾瑋澤（31歲，註冊中醫師），被控5項窺淫罪，涉及3名女事主，指他於2022年12月28日在葵涌大窩口商場嶺健中醫診所內偷拍女事主X；及於2024年3月19日、4月2日及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈領的嶺健中醫診所偷拍Y；及於2024年4月28日，在柴灣興華廣場嶺健中醫診所內偷拍Z。

被告鍾瑋澤自辯時有解釋他拍攝時需要揭起事主的胸圍。(資料圖片/陳曉欣攝)

事主稱接受治療時覺胸部涼涼地

3名女事主在案發期內均曾光顧該3間中醫診所，均曾接受過被告的治療，她們均稱，被告曾在她們的鎖骨及胸部等位置用針。有事主稱，躺在床上時覺胸部「涼涼地」，睜眼見被告提著電話，然後把電話收起，當時無護士在場；亦有事主稱被告在為她診治時，護士曾經不在場，期間曾覺胸圍被揭起多次。

被告手機及雲端有15000張相

案情亦指，警方在被告的手機及雲端發現有15000張相，其中3千至4千是被告2022年3月入職後至同年12月的9個月中拍攝。

辯稱拍攝為作醫療記錄

被告自辯時稱，他加入該診所時只有2年執業經驗，年資尚淺，怕針灸後病人有不良反應，他指事主的胸部在起針後明顯充血，他因此要拍照記錄皮膚情況，以確保事主的安全，沒有皮下血腫，拍照是為保障自己和病人，又稱他已獲3名事主點頭同意。

被告亦承認他沒有就每個病人的照片建立檔案，僅將約1.5萬張相片（包括涉案的32張）儲存在其手機。被告又稱：「一心諗臨床嘅事，冇諗喺法律上點保護自己嘅事。」

辯方指被告智商高或誤以為事主默許

辯方審訊曾傳召精神科醫生，指被告有自閉症，社交能力低，不太懂得觀言察色，又指被告母親曾指被告智商被評比一般人高，或過分專以誤以為事主默許他拍照。