中醫涉偷拍女病人　事主腰痛求醫卻被胸部施針　胸圍被揭覺涼風入

連鎖診所年青中醫師，涉為3名女病人針灸時偷拍女方胸部，案件今（4日）在東區法院續審，第三名女事主作供，她稱因腰痛求醫，被告卻在其胸部施針，她更覺得胸圍被揭起，並有涼風進入的感覺，她當時已覺不妥，之後被告拔針並為她止血時拿出手機，她見手機閃了一下，終忍不住追問被告，被告解釋因有血流出，又為她消毒乳頭附近地方。



被告涉在3間診所非禮3名女事主

被告鍾瑋澤（31歲，中醫），被控5項窺淫罪，涉及3名女事主，案發在葵涌大窩口商場、景荔徑盈暉薈及柴灣興華廣場的「領/嶺健中醫診所」。控罪指，鍾於2022年12月28日在偷拍X，於2024年3月19日、4月2日及5月7日偷拍Y，及在同年4月28日偷拍Z。

被告鍾瑋澤否認5項窺淫罪。(陳曉欣攝)

Z稱她因腰痛求診

事主Z今供稱，她去過涉案柴灣診所逾10次，她在2024年4月28日事發當天因腰痛求診，被告為她拔罐和針灸，這是她第四次看症。Z稱，被告看過她病歷後，知道她之前有肩頸痛問題，建議「一次過治療埋」。被告之後按她的腰部確認疼痛位置，先後進行拔罐及針灸。

覺胸圍被揭開並有涼風進入

Z憶述，被告在她鎖骨和腰部等位置施針，她過程中感到其左面胸圍遭揭開，並形容說：「有啲涼涼哋嘅風入去。」她認為不太對勁。被告其後為她拔針，Z指以往都是由姑娘負責。被告用紙巾為Z止血期間曾取出手機，Z感覺到手機閃了一下，令她有點害怕。被告更揭起了毛巾和胸圍5至6次，令其胸部露出。

指被告曾在她乳頭附近消毒

Z續指，由於被告按壓了很久，她不禁詢問原因，被告解釋因為仍有血流出來。被告之後用鉗和棉花消毒，Z質疑被告沒在胸部施針，卻在她乳頭附近消毒。Z在盤問確認照片顯示被告有在她的胸部施針，但強調她只是腰痛，沒需要針灸胸部，不解被告為何要針該處。

辯方指被告拉低胸圍檢查血腫

辯方指出，被告之所以拉低Z的胸圍，是出於需要檢查乳房附近有無血腫，並需要在止血後拍照記錄。被告事前有詢問Z的意願，並非暗中拍攝Z。

診所姑娘認醫師拍照情況不常見

控方傳召在涉案柴灣診所工作的黃姓姑娘指，她在診所工作了5年，她稱醫師施針時姑娘會留在現場，直至施針完畢才離開，拔針則可由醫師或姑娘負責。

控方問，黃有無遇過醫師為病人拍照的情況，黃稱她不會知道病人是否已授權或要求醫師拍照，强調她專注工作，故：「唔係好記得。」她同意醫師拍照不常見。在盤問下，黃稱未聞被告被病人投訴，醫患關係良好，黃認為被告是專業的醫師。

案件編號：ESCC 1628/2025