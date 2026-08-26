粉嶺高球精英賽明開鑼　中巡賽首次落戶香港　雲集126位頂尖球手

「粉嶺高爾夫球精英賽」將於明日（27日）起一連三日在香港高爾夫球會粉嶺舊球場舉行。今次是中國職業高爾夫球巡迴賽（中巡賽）首度落戶香港，吸引世界各地共126位頂尖職業球員參賽。



主辦單位呼籲球迷到場支持本土球員及盡情欣賞球賽。（梁家俊攝）

三位頂尖球員表示期待在粉嶺球場進行比賽。（梁家俊攝）

呂慶耀有信心透過粉嶺高爾夫球場為港爭光。（梁家俊攝）

「粉嶺高爾夫球精英賽」將於明日（27日）起一連三日在香港高爾夫球會粉嶺舊球場舉行，由中國高爾夫球協會（中高協）與中國香港高爾夫球協會攜手合作。

香港哥爾夫球會會長呂慶耀指出，舊球場擁有百年歷史，不僅是獲得聯合國教科文組織肯定文化遺產，更是展現「中西合璧、古今共融」特色與明清底蘊的世界頂尖球場，此次獲選為賽事場地，再次肯定了粉嶺球場的承載力。中國香港高爾夫球協會會長林詩鍵亦補充，舊球場以高精準度要求及優質果嶺聞名，期待本屆賽事能提供高水準競技平台，推動兩地球技交流，同時呼籲廣大球迷到場為本地及各國球員加油打氣。

金博（左）昨夜到埗香港，直言叉燒飯相當美味，黑純一（右）則笑指希望亞運順利將獎牌帶回香港。（梁家俊攝）

李今亮形容這次是香港哥爾夫球會、中高協及中巡委會三方聯手舉辦的盛事。（梁家俊攝）

面對即將開打的賽事與未來的挑戰，高爾夫球港隊代表黑純一表示，雖然目前在中巡賽積分榜高踞第三名，且剛於5月奪得南京公開賽冠軍、6月獲曼谷精英賽亞軍，但這次是首次挑戰粉嶺舊球場，對能體驗新場地並與好友相聚，感到非常期待。

緊接賽事後，他將再次夥拍許龍一和張雄熙出戰日本愛知縣「亞運會」，角逐男子團體榮譽，他說：「非常期待今年的亞運會，之前已有前往探場並積極備戰，經過一個多月的休整與準備，自己擁有十足信心參賽，希望可以把金牌帶回香港。」

除了本地精英外，賽事亦吸引了眾多內地及外國好手參賽。首次來港參賽的內地球員金博表達了對賽事與香港的喜愛，他提到：「很感謝中高協給予參賽機會，能與世界各地的高手交手是精進球技的絕佳途徑。」他又指，今次是首度訪港，非常喜歡香港，並已品嘗了著名的叉燒飯。

泰國球員Sarit則分享對戰術劃分的獨到見解，他稱：「雖然高爾夫球的基本打法是大同小異，但在球場比賽需要發揮充份的創意，靠不同的進攻路線來創造優勢，這讓整個打球過程變得非常有趣味性與挑戰性。」