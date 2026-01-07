中巡賽建行(亞洲)香港站｜賽事激戰連場　球星走入校園連繫社區

由德天集團主辦、中國香港網球總會合辦、中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)冠名贊助的「2025中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」，早前在維多利亞公園網球場圓滿收官。這場為期八日的國家級網壇盛事，匯聚近150位來自全國頂尖網球好手，更以維園為舞台，將競技、文化與城市活力交織呈現，令賽事成為全城矚目的焦點。從星光熠熠的名人賽到激情滿滿的決賽，再到深入社區的互動交流，今屆賽事在競技之外，更展現了體育連結社會的獨特魅力。



視后跨界對戰香港前首席女子網球員

今屆香港站第一場焦點，莫過於開幕禮舉行的名人賽。大會今年邀請到視后胡定欣跨界挑戰，並與內地名將特日格樂組成星級混雙組合，迎戰香港前首席女子網球員陳詠悠及另一位內地知名球手肖霖昂。這場充滿娛樂性的比賽非常搶鏡，讓不少甚少接觸網球的市民亦感受到這項運動的魅力，最終由胡定欣與特日格樂的組合勝出。賽後四位球手更向觀眾送出親筆簽名網球，加上海洋公園吉祥物組成的偶像團體「Ocean 6N1」的勁歌熱舞，令開幕禮充滿歡樂的嘉年華氣氛。

（左起）胡定欣、特日格樂、陳詠悠、肖霖昂。

特日格樂兩度封王 劉方舟告別戰奪冠

賽事分為男、女單及男、女雙四個項目，由2025年11月23日開始一連八日上演多場激戰，並於11月30日誕生四個項目的冠軍。男單決賽由2023年首屆香港站冠軍特日格樂大戰上屆亞軍肖霖昂，而首盤特日格樂贏6:3先拔頭籌。然而第二盤戰至1:1時，肖霖昂因腰傷退賽，最終由特日格樂登上男單王座，而肖霖昂則連續兩年以亞軍作結。

在肖霖昂（右圖）因腰傷退賽之下，特日格樂（左圖）繼2023年後再度奪得香港站男單冠軍。

另一場決賽焦點則落於女雙之上，被視為奪冠大熱的劉方舟與肖正花組合，直落兩盤7:6及6:3力克王美玲與陳夢釔組合奪冠。這場勝利對於劉方舟而言意義非凡，事關她賽後透露，打完這站比賽後將正式退役：「我在退役前還是希望在網球場上多堅持一會兒，盡情享受打網球的時光，能奪得香港站賽事冠軍是非常開心的事，為我的網球職涯圓滿作結。」

劉方舟與肖正花（左圖）直落兩盤7:6及6:3力克王美玲與陳夢釔（右圖）組合，奪得女雙冠軍。

男雙決賽由4號種子肖霖昂與劉少雲，挑戰頭號種子孫淺及楊明遠。儘管「肖劉」首盤先失3:6，但二人在隨後展現出頑強鬥志，先以6:4追平盤數，決勝的搶十局再贏10:8，成功逆轉奪冠；女單方面，2號種子王美玲憑藉豐富經驗，最終以兩盤6:3擊敗王嘉怡封后。

王美玲直落兩盤6:3擊敗王嘉怡，成功於女單封后。

男雙冠軍由肖霖昂與劉少雲組合奪得。

走出球場連繫社區 體育精神薪火相傳

中巡賽香港站不止於比賽，亦同樣著重與本地社區的連繫。主辦方特別安排劉少雲、劉方舟與張浩等中國網球名將走進校園，與本地學生進行交流。這些國家級運動員分享其心路歷程與比賽趣事，讓學生們明白到獎牌背後的汗水與堅持，感受到網球運動的魅力，體現出賽事致力推動青少年體育發展的理念。

主辦方特別安排劉少雲、劉方舟與張浩等中國球星走進校園，與香港學生進行交流。

此外，同場舉辦的「霍英東網球團體挑戰賽」（CPL）亦成為另一亮點。今年賽事吸引超過30家企業及機構參與，將原本單純的賽事擴展為一個連結企業、社會與網球社群的平台。這種「以球會友」的模式，成功將體育氛圍滲透至商業與社會各界，讓體育活動展現出更豐富的參與層次與合作空間。

中巡賽連續第三年在香港舉辦，逐漸從一項單純的體育賽事，演變成具備城市影響力的年度體育盛會。建行(亞洲)持續以金融之力，三度冠名贊助香港站賽事，致力促進內地與香港的文體交流與發展。適逢第十五屆全運會由粵港澳三地承辦，再加上今屆香港站的成功舉辦，展示出香港承辦大型國家級賽事的軟硬實力。透過結合競技體育、文化元素與社區參與，中巡賽香港站正逐步助力香港打造成為「盛事之都」，亦讓廣大市民與球迷一同見證中國網球從香港走向世界。

（資料及相片由客戶提供）