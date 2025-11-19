中巡賽建行(亞洲)香港站|前一姐王薔領銜爭冠 視后胡定欣打名人賽

踏入11月，香港體育盛事浪接浪，由建行(亞洲)冠名贊助的國家級網球賽事「2025中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」假維多利亞公園網球場舉行，於11月23日起一連八日上演連場激戰！

今屆賽事預計將雲集全國約150名頂尖好手，除了有前中國女網「一姐」王薔坐鎮，大會更搞搞新意思，請來視后胡定欣在開幕禮「跨界」揮拍，上演星級名人賽，實行體育與娛樂並重！



王薔強勢列陣 新生代力量爭崩頭

對於資深網球迷來說，今屆陣容絕對是星光熠熠，當中最受矚目的莫過於曾高踞WTA世界排名第12位、兩屆亞運女單金牌得主王薔。這位名將今次親臨香港參戰，勢必成為奪冠大熱，球迷有機會近距離一睹其世界級球技。

除了王薔外，一眾新生代實力派亦不容忽視，包括剛在2025 CTA1000湖州站包辦女單及女雙冠軍的劉方舟，以及力爭衛冕的2024年香港站男單冠軍劉少雲，再加上2023年職業級總決賽男單冠軍特日格樂，以及雙打冠軍肖霖昂等，男單、女單、男雙及女雙四大項目的激戰一觸即發。

胡定欣vs職業球手？開幕禮名人賽有睇頭

睇波之餘，今屆亮點落在11月23日舉行的開幕禮暨名人賽，大會今年大玩crossover，邀請到平時熱愛運動的視后胡定欣，與前香港首席女子網球運動員陳詠悠、職業冠軍級人馬特日格樂及肖霖昂進行一場混合雙打友誼賽。

視后對戰職業球手，話題性十足！現場觀眾除了可以欣賞這場別開生面的對決，更有機會在互動環節獲取球手親筆簽名的紀念網球。開幕禮當日還安排了海洋公園偶像團體Ocean 6N1帶來原創歌曲《All Star Jam》及門票派送活動，將維園變身成體育嘉年華！

開幕禮當日安排了海洋公園偶像團體Ocean 6N1帶來原創歌曲《All Star Jam》及門票派送活動，將維園變身成體育嘉年華！

維園變身網球嘉年華 城中必到打卡盛事

秋意漸濃的11月，繁華的銅鑼灣地段，一邊感受涼風的清爽，一邊在維園的藍色硬地上，近距離聆聽網球擊球時劃破長空的清脆聲響。這裡不只是一個競技場，更是一場集結汗水、歡呼與城市活力的年度派對！入場觀賽不再局限於欣賞球技，而是一種享受週末激情的生活方式。無論你是資深球迷還是只想感受熱鬧氣氛，這場國家級體育盛宴絕對是你不容錯過的「打卡」熱點！

在職業賽場的鎂光燈背後，賽事的意義更延伸至社區每一個角落。為了加強社區連繫，今年更特別結合歷史悠久的「霍英東網球團體挑戰賽」，透過網球加強商界交流，同時將盈餘支持本地青少年球員發展，甚具意義。

作為最高級別的CTA1000賽事，香港站一直以來都是中國網球選手與國際接軌的重要舞台。今年賽事繼續由德天集團主辦，並獲得建行(亞洲)連續三年冠名贊助。

想入場感受國家級網球賽的氣氛？門票現已公開發售，建行(亞洲)信用卡客戶購票更可享尊屬8折優惠(有關優惠受條款及細則約束)。若未能親身入場，決賽當日港台電視32台將會進行直播，而其他正選賽事亦可透過中巡賽官方平台及YouTube收看，各位球迷萬勿錯過！

賽事詳情

日期：2025年11月23日至30日

地點：維多利亞公園網球場

購票網站：https://www.ticketflap.com/ctahko

