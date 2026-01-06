中巡賽建行(亞洲)香港站│特日格樂男單封王　肖霖昂男雙奪冠

由德天集團主辦、中國香港網球總會合辦、中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)冠名贊助的「2025中國網球巡迴賽建行(亞洲)香港公開賽」已於去年11月圓滿舉行，男女單及男女雙四大項目的冠軍亦順利誕生。今屆賽事亮點除了一眾國家級球星雲集，更在於不同球風的頂尖對決，特別是上屆亞軍肖霖昂與第十五屆全運會銅牌得主特日格樂會師男單決賽。最終特日格樂繼2023年後再度於香港站男單賽事封王，而肖霖昂亦順利蟬聯男單亞軍，並於男雙決賽奪金，為今屆賽事帶來不同的故事和火花。



奧運冠軍背後的「最強陪練」肖霖昂以穩健與耐心鑄造防線

在內地網壇，肖霖昂的名字往往與「穩健」二字掛鈎，而這位實力派球手更有一個廣為人知的身份：中國女單奧運冠軍鄭欽文的陪練。能夠成為頂尖球星的訓練夥伴，足以證明肖霖昂在底線相持上的穩定性與球質的厚度。這種「打不死」的特質，正是他馳騁賽場的殺手鐧。

肖霖昂是2025年中巡賽建行(亞洲)香港站的男單亞軍。

今次男單決賽面對追求強力進攻的特日格樂，肖霖昂有一套獨特的應對哲學：「在遇到強力進攻的選手時，我會嘗試打得更加耐心，盡量能夠維持多拍，不讓對手輕易得分。」由於受腰傷影響，肖霖昂於第二盤後遺憾退賽，最終蟬聯亞軍。幸而得到足夠的休息後，肖霖昂夥拍劉少雲成功於男雙奪魁，以一金一銀作結。

肖霖昂於中巡賽建行(亞洲)香港站最終以一金一銀作結。

談及維園，肖霖昂難掩喜愛之情。這是他第三次來港參賽，他盛讚網球主場地的擊球手感極佳。在開幕名人賽中，這位戰術大師主動調整打法，簡化戰術配合搭擋。他表示：「我希望大家都能享受網球帶來的樂趣！」

肖霖昂(右一)憑藉簡化戰術給予嘉賓搭檔鼓勵與信任，希望大家都能享受網球的樂趣。

維園「快場」釋放特日格樂進攻天性

與肖霖昂的冷靜穩健形成鮮明對比，特日格樂是球場上的一團烈火，以強大的爆發力與極具主動性的進攻打法聞名。對於他來說，進攻就是最好的防守。

特日格樂是2025年中巡賽建行(亞洲)香港站的男單冠軍。

維園對特日格樂而言，絕對是一塊「福地」。繼2023年首屆香港站賽事後，特日格樂今年成功再度封王。他表示，維園的球場屬於「快速球場」，球落地後彈跳速度快，這與他主動進攻的打法完美契合，「很容易發揮出自身的優勢！」特別是他在全運會結束後，帶著極佳的競技狀態無縫銜接至香港站，「從剛剛結束的全運會之後來港參賽，狀態上保持了一個連續性，這對我的發揮提供了有效幫助。」

特日格樂形容維園的球場屬於「快速球場」，讓他能容易發揮出自身優勢，成為今屆奪冠關鍵。

在開幕名人賽的賽場上，特日格樂貫徹了其「進攻美學」。與肖霖昂的「溫柔引導」不同，特日格樂一如賽前所言：「肯定會展示大力抽球！」正是這種真性情的流露，特日格樂與視后胡定欣搭檔一同將當日的現場氣氛推向高潮。

胡定欣的落場參與和特日格樂的大力抽球，無疑是名人賽的亮點之一。

超越勝負意義 深化兩地體育交流

中國網球巡迴賽連續三年落戶香港，其意義早已超越了單純的勝負爭奪。這項國家級品牌賽事多年來見證著不少中國網球運動員的成長軌跡及在不同階段的技藝與心態的蛻變，令賽事更具延續性與張力。建行(亞洲)更是自2023年起連續三年冠名贊助香港站賽事，全力支持中國自主品牌賽事在港舉辦，助力促進兩地文體交流與共融。

隨著近年全城體育氣氛愈趨濃厚，網球運動逐漸走入大眾視野；同時隨着賽事水平與球員經驗不斷累積，今屆賽事球員表現愈見成熟，觀賞性大增，吸引更多市民入場支持。

正如肖霖昂所言，賽事不僅讓香港市民近距離感受高水平競技，「更為兩地年輕球員提供了同場切磋、學習先進技術的珍貴機會，加深了彼此對大灣區網球發展的認識。」男單冠軍特日格樂亦對香港站充滿信心，認為中巡賽是一個重要的平台，讓更多內地選手走進香港，親身感受這座城市獨特的網球文化與城市魅力，「我相信這種深入的交流定能吸引更多青少年投身網球運動，積極推動兩地文體融合發展。」

（資料及相片由客戶提供）