債仔遭黑幫追債離奇墮樓　死前4分鐘曾電999　3男女參與行動判囚

債仔疑遭黑社會追債時逃至屋頂，期間曾致電999求救，惟不久後從高處墮下死亡。2男1女涉曾在事件中處理刀具，及拍攝事主被襲擊過程，今(26日)在區域法院承認蓄意傷人及勒索等罪（DCCC 1388/2025）。



法官嚴舜儀指事主非死於刀傷，考慮到3名認罪被告均非主導者，亦沒有參與向事主直接施襲，判監16至36個月，並告誡被告吸取教訓，應斷絕與黑社會人士來往。



同案男涉兩男，他們仍未答辯，案件押後至10月15日提訊。



認罪的3名被告：何梓聰（43歲）、楊曉琳（34歲）及施兆忠（64歲），承認勒索、蓄意傷人及意圖妨礙司法公正等罪，3名被告分別入獄28、36和16個月。案發在2024年11月7日，事主關道哲當天在油麻地登打士街36號恒威商業中心15樓墮下死亡。

同案另兩名被告：柳浩朗及黃栢軒，他們尚未答辯。

事主關道哲在旺角登打士街36號恆威商業中心天台位置曾致電999求救，4分鐘後墮樓死亡。（翁鈺輝攝）

事主關道哲在旺角登打士街36號恆威商業中心天台位置曾致電999求救，4分鐘後墮樓死亡。（鄭嘉惠攝）

仵工之後到場運走死者遺體。（羅日昇攝）

旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，探員在大廈對出渠內檢走一隻手錶。（羅日昇攝）

何接老大指示尋找姓關事主

案情指，在案發前一晚，被告何梓聰在一個黑社會通訊群組中收到「老大」指示，要尋找事主關道哲，因為關「剪咗」某人的銀行帳戶，並附有關的身份證照片。翌日早上8時許，何在一煙窟與關賭博時，向「老大」報告關位置，「老大」其後安排另一人與關對話。

楊與兩男離開大廈不久後關墮樓

案發當日早上約10時25分，男子甲、乙在新填地街一間五金舖購買一把10吋開山刀，閉路電視拍到女被告楊曉琳與甲及乙在10時29分後乘升降機上涉案大廈。3人在10時37分跑入升降機離開大廈，關在10時44分從高處跌落大廈4樓平台。

關墮樓前4分鐘曾致電999求救

關墮樓前4分鐘曾致電999，表示他現身處涉案大廈的屋頂欄杆旁，快要墮樓，又稱他被3至4名仇家斬傷，兇徒在樓下地下。

警方事後在事發大廈檢走至少5部釣魚機。（羅日昇攝）

旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，探員帶走一名男子調查。（羅日昇攝）

旺角登打士街發生男子離奇墮斃案，探員帶同一名早前被帶走的男子，返回現場調查。（羅日昇攝）

警方在大窩口垃圾桶發現刀套

同日下午6時許，楊及男子甲、乙以他人遺失的身份證，在屯門黃金海岸酒店登記入住，警方當晚10時半在酒店附近拘捕3人。男子乙稱：「淨係打咗關幾拳咋，係阿朗（甲）斬佢咋。」

施帶警方檢取兩件兇器

警方後來在大窩口邨富強樓10樓的垃圾桶內，搜獲涉案刀套，和一件有可能源自男子甲DNA的風褸。被告施兆忠是富強樓住戶，他警誡下承認男子甲及一男一女在案發當日中午曾來找他，並叫他棄置刀棍，施並帶警方在消防喉轆箱內檢取兩件兇器，其中膠棍曾被改裝，其中一端有多口釘書釘。

何稱見男子甲及乙襲擊關

首被告何梓聰在錄影會面透露，案發當日見甲、乙及楊到場，甲要求關「過返條數」，關答應，但仍遭乙用棍打頭，甲亦用刀拍關的肩和腿，導致關小腿流血。楊在眾人施襲時拍片。5分鐘後，關被甲乙及帶離煙窟。

楊稱曾見關與男子甲及乙爭執

女被告楊曉琳則透露，她當日與甲及乙上煙窟前，甲乙曾下車買東西。甲乙在煙窟與關爭執，繼而動武，甲拔刀指向關腿部，3人其後離開，並前往酒店。楊的電話WhatsApp訊息顯示，@肥哥哥在案發前一晚向她發送關的身份證照片，叫她及其他三合會成員到賭場找關，楊同意。

楊的手機內有襲擊關的影片

此外，楊在案發當日10時39分，曾把在煙窟拍攝的影片傳給@肥哥哥。影片顯示，關坐在椅上，遭乙用膠棍打大腿多下，甲則用開山刀斬關的右小腿，之後有人對關說：「15樓你跳樓都唔掂啊呢度。」關回應稱他會轉錢。甲之後將開山刀架在關的臉，叫關立即轉錢，關不斷叫：「唔好郁手呀。」楊稱：「咁你出去咪唔郁手囉。」甲對關說：「吹雞都冇用呀頂住道門。」

關多處受傷體內達致命水平的冰毒

解剖報告指，關因身體多處受傷，包括多處鈍力損傷和數處割傷，特徵與高處墮下相符，足以致命。他的右膝外側和後方有一條6厘米長，3厘米深的割傷，但沒有切斷主要血管，因此不太可能導致大量出血和喪失行為能力，並非致命傷，另關體內有達致命水平的冰毒。

女被告兄長是醫生 遇人不淑而犯案

辯方求情指，雖然關在案中死亡，但墮樓原因是不解之謎，或受毒品影響，不能簡單歸咎於被告的行為。女被告家庭背景良好，兄長任職醫生，她與丈夫分居，其後結識男子甲，可謂遇人不淑犯下本案。其家人願意支持佢重回正軌。

官指被告積極與追債行動

法官嚴舜儀判刑指，本案是有計劃的黑社會糾紛，被告與施襲者共同行事，積極參與追債行動，關答應還錢後仍遭襲擊，他雖然有吸毒，但有能力走上屋頂求救，惟最終墜樓。嚴官認為被告並非主導者，施兆忠有份協助尋回兇器，判刑是3人中最輕。