工廈泊車收費｜西環工廈曾標停5.5小時收3萬　大律師拆解有否違例

香港泊車費用高昂。近日有司機反映，在葵涌一個停車場泊車約5小時，收費達550元，2022年亦有市民在網上指堅尼地城士美菲路工廈首30分鐘泊車費用免費，若果超時停泊至5.5小時至6小時，泊車費將會大幅升至30,720元。



執業大律師陸偉雄表示，本港法律尊重「合約精神」，現行法例並無限制私人停車場的收費標準，除非消費者能證明停車場存在欺詐或隱瞞，否則一旦車輛駛入並使用服務，即代表接受相關收費條款，事後難透過法律途徑追討或投訴。



近日網上有車主指將私家車停泊於葵涌樂聲工業中心停車場約5小時後，離場時被收取550元泊車費。（《香港01》記者攝）

堅尼地城士美菲路工廈曾標停泊5.5至6小時收$30720

有市民2022年在網上張貼一份有關堅尼地城士美菲路工廈的停泊車輛守則，指首30分鐘泊車費用免費，不過，若果超時停泊至5.5至6小時，泊車費將會大幅升至30,720元。

有市民指葵涌停車場保安稱「$20一個鐘」 結果泊5小時收$550

有市民周二（25日）在社交媒體發文指在葵涌一個停車場泊車約5小時後，泊車費要550元，認為收費不合理，而且保安應其查詢時稱「$20一個鐘」，結果泊車5小時，要求550元，斥停車場「蓄意欺詐、直搶司機錢」。

陸偉雄：不少私人停車場用「遞進式」收費 第三個鐘已開始天文數字

對於5小時收費550元是否過高，大律師陸偉雄認為「表面上並無問題」。他解釋指，本港不少私人停車場、酒店甚至私家醫院，均採用「遞進式」收費策略，即首一至兩小時按正常時租計算，第三小時起則以倍數或幾何級數遞增。他指此舉目的是鼓勵車主短暫停泊，釋放車位，「呢個係『你情我願』嘅合約，好多地方第三個鐘已經開始係天文數字，更何況泊咗五個鐘，收500幾蚊其實好普遍。」

執業大律師陸偉雄。（資料圖片／湯致遠攝）

指保安回答「20蚊一個鐘」並不構成誤導

針對事主稱入場前曾向保安查詢，對方當時僅回應「20蚊一個鐘」，令其誤以為全程均按均一價計算。陸偉雄指，保安的回應並不構成誤導，「看更冇責任主動為你解釋第三、第四個鐘嘅價錢，你泊得耐，應該要主動問得清楚仔細啲。」

停車場有貼出收費表 陸偉雄：當眼處列明收費架構 字細褪色已符法例

記者今日曾到涉事停車場了解，發現場內確實貼出收費表。陸偉雄強調，自由市場下停車場可自訂價格，只要管理公司一早在入口或當眼處列明收費架構，即屬明碼實價，「就算啲字貼得細、或者張紙曬到褪色，只要有貼出嚟已經算係」。至於是否「當眼」或字體是否太細則「見仁見智」。

樂聲工業大廈停車場有兩個出入口，各有一個更亭，而車場收費表則貼在更亭處，但要進入大廈才看到；轉上一樓停車場的斜路口則貼有一張大型收費表，寫明停車場收費及計算方法。（《香港01》記者攝）

非24小時開放停車場更要留意 過時拿車會被計算泊至翌日費用

陸偉雄認為涉事車主要「經一事長一智」，又說香港停車場種類繁多，除了遞進式收費外，亦有非24小時開放的停車場，過時拿車會被計算泊至翌日的費用，司機入場前務必看清告示細則。他亦分享自己經常到銅鑼灣泊車時感覺「俾人鋸咗一頸血」，但亦沒有辦法，「鬼叫你要去銅鑼灣咩！」