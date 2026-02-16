消委會｜商場泊車優惠標示欠明確　有車主被多收千元獲賠差額

提供泊車優惠是不少商場吸引駕駛人士的方法之一，但不同優惠條款偶會引起駕駛人士與商場之間的爭議。消費者委員會今日（16日）指，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、未到登記時間而未能享用泊車優惠等。



消委會認為，商場及停車場應在宣傳品上以精簡易明的方式，及較大字體清楚列明條款及細則，亦應張貼於顯眼位置，方便駕駛人士在進入停車場前閱讀。駕駛人士亦可預先參考停車場或商場網頁，詳細了解泊車優惠的相關條件及細則，及在現場細心留意相關指示，免失預算。



消費者委員會指，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、未到登記時間而未能享用泊車優惠等。（資料圖片/黃寶瑩攝）

告示稱24 小時任泊 未列只限「內場」條款

消委會表示，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、因「電子貨幣」的定義引起爭議，及未到登記時間而未能享用泊車優惠等。消委會列出3宗投訴個案，個案一的投訴人指的，A停車場大型橫額廣告以大字標明私家車「24 小時任泊」收費為145元，但當他泊了約22小時，離場出閘拍卡付費時，卻發現收費為1,210元。

當投訴人向在場職員查詢時，職員表示，根據「24小時任泊」優惠規定，車輛必須停泊於停車場的「內場」位置，非「內場」收費為每小時55元。投訴人指橫額廣告沒有標明「內場」規定，僅以小字體標示優惠「受條款及細則限制」。

此外，投訴人又指，A停車場的「內場」需經另一閘口才可進入，惟在停車場入口及場內均未見任何清晰標示，告知私家車必須停泊於「內場」範圍才可享有泊車優惠，消費者有機會誤泊其他車位而多花泊車費用，遂向消委會投訴，要求A停車場退回泊車費差價。

消費者委員會指，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、未到登記時間而未能享用泊車優惠等。（資料圖片/戴慧豐攝）

A停車場回覆消委會指，相關廣告橫額已列明優惠受條款及細則限制，停車場閘口旁亦張貼了條款詳情，列明優惠只適用於A停車場的「內場」範圍。消委會認為，由於駕駛人士難以在停車場閘口停車，再閱讀冗長且字體細小的條款細則，建議A停車場再次考慮投訴人的個案。A 停車場最終願意作酌情安排，退回差額1,065元。

信用卡結帳不被視作「電子貨幣」 未享泊車優惠

第二宗個案中，投訴人在B商場食肆晚飯後，以電子錢包內的信用卡支付1,200元，但到客戶服務中心辦理泊車優惠時，卻被告知由於是透過電子錢包支付，而該電子錢包並不屬優惠認可的「電子貨幣」定義。根據商場免費泊車優惠，在商場以「電子貨幣」，包括信用卡消費滿500元，即可憑發票及電子貨幣付款存根，於客戶服務中心登記兩小時免費泊車優惠。

投訴人被拒用泊車優惠後，便即檢視優惠條款，發現當中列出的「電子貨幣」例子包括信用卡，而且沒有列明他使用的電子錢包不屬「電子貨幣」，惟職員仍然拒絕辦理泊車優惠。投訴人遂在繳付60元泊車費後，再向消委會投訴，希望退回有關泊車費用。在消委會的調停下，B商場最終送出一張兩小時免費泊車優惠劵供投訴人下次泊車時使用。

消費者委員會指，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、未到登記時間而未能享用泊車優惠等。（資料圖片/王譯揚攝）

車主消費達標 登記時間未到 未獲泊車優惠

最後一宗個案中，C商場推出免費泊車優惠，只要消費滿400元便可享兩小時免費泊車。投訴人在早上近8時在C商場用餐，獲職員告知有相關優惠。他於9時左右用完餐後，帶同590元收據前往客戶服務中心辦理免費泊車手續，卻被告知登記泊車優惠系統在早上10時才開放，投訴人才發現泊車優惠海報上列出的優惠登記時間限制。投訴人不滿停車場職員最初提及泊車優惠時沒有說明相關時限，因此向消委會投訴，要求退還84元泊車費用。

C商場則回覆指，泊車優惠宣傳海報均已清楚列明，泊車優惠的登記時間為每日上午10時至晚上11時59分。最終在消委會的調停下，C商場同意酌情處理，為投訴人提供兩小時免費泊車劵供下次使用。

消費者委員會指，不時接獲有關泊車優惠的投訴，包括優惠廣告或宣傳沒有列明適用的車位位置、未到登記時間而未能享用泊車優惠等。（資料圖片/梁鵬威攝）

消委會建議，商戶在提供泊車優惠時，應在泊車優惠的橫額、海報等宣傳品上，除了標榜優惠收費外，亦應列明相應的條款及細則；制定條款時應精簡易明，及放大字體，亦可考慮將條款張貼在駕駛人士進入停車場前、較為顯眼及方便閱覽的地方；應在條款中清晰列明享用優惠的條件，包括金額、時段、交易類型、付款方式等。若有不適用的情況，例如不接受以個別付款工具支付的交易，亦應清晰列明，以避免不必要的糾紛；可以考慮配合商場內店舖的營業時間，提供覆蓋更長時段的泊車優惠，以及加強培訓，確保職員熟知相關的收費政策、優惠條款等。

至於駕駛人士，消委會提醒如希望享用泊車優惠，可留意停車場或設立不同時段的泊車收費及優惠，以及收費細節，例如計費的時間單位、有沒有指定的泊車區域和時段等；可預先參考停車場或商場網頁，或到現場時留意張貼的告示，細閱泊車優惠詳情及條款細則；在泊車前亦應留意車位會否被劃作指定車位，例如月租車位等，以免誤泊，否則有機會被鎖車或罰款。