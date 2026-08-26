葵涌工廈停車場複式計費惹議　泊5小時收$550　場方稱已展示收費

本港私營停車場收費爭議時有發生，有駕駛者在網上Threads發文，指日前將私家車停泊於葵涌樂聲工業中心停車場，聲稱曾向職員查詢時租收費為每小時20元。但他約5小時後駕車離場時，卻被收取550元泊車費，查看收據始知收費是複式累進計算，認為不合理與場方起爭拗，勞動警方到場調解亦無果，且因為擾釀多時，亦被計算泊車費內，最終「埋單」增至950元。



記者今日（26日）到涉事工廈了解，發現停車場確有展示有關複式計算的收費表，而附一帶停車場都大多類同收費。有其他司機指該類停車場車位緊絀，主要供貨車快速上落貨，不鼓勵長時間佔用車位，才衍生此累計收費。



管理樂聲工業中心的「第一太平戴維斯物業管理公司」（第一太平）表示，一直按照停車場管理要求營運有關停車場，並稱個別車主對收費安排提出的意見及說法與事實並不相符，所有收費均按照已公示的收費表及停車場使用條款執行，收費安排公開透明，並不存在任何隱藏收費或額外收費情況。



近日網上有車主指將私家車停泊於葵涌樂聲工業中心停車場約5小時後，離場時被收取550元泊車費。（《香港01》記者攝

有市民周二（25日）於社交平台Threads發文，指日前駛入葵涌樂聲工業中心停車場泊車，聲稱入場前曾兩度向現場職員確認是否設有時租，獲對方回應稱「係，20元一個小時」。然而，當事主約5小時後準備驅車出閘離場時，發現收費竟為550元，較他原本理解的每小時20元、5小時即收100元，多了450元。他認為有關收費不合理，曾與職員起爭拗，於是報警求助。

警方到場調解期間，但雙方仍僵持不下，事主更引述現場職員表示「遲咗1分鐘再加你錢」，結果他仍然需要付費，且因擾釀多時，亦被場方計算入泊車時間，最終支付費用增至950元。事件在網上引起

有市民周二（25日）於社交平台發文，指日前駛入葵涌樂聲工業中心停車場泊車5小時後，被收取550元費用；報案後，警察處理期間泊車費繼續計算，最終「埋單」需付950元。（Threads截圖）

有市民周二（25日）於社交平台發文，指當日駛入葵涌樂聲工業中心停車場泊車5小時後，被收取550元費用；報案後，警察處理期間泊車費繼續計算，最終「埋單」需付950元。（Threads）

記者今日（26日）到涉事樂聲工業大廈了解情況，該廈停車場有兩個出入口，各有一個更亭，停車場收費表貼在更亭的詢問窗位下，但要進入大廈才看到，從街外並不易發現。而在轉上一樓停車場的斜路口，亦展示了一幅較大型的收費表，寫明停車場收費及計算方法。今日該廈一樓停車場約有20輛私家車停泊，地下則不時有貨車出入及卸貨。

樂聲工業大廈停車場有兩個出入口，各有一個更亭，而車場收費表則貼在更亭處，但要進入大廈才看到；轉上一樓停車場的斜路口則貼有一張大型收費表，寫明停車場收費及計算方法。（《香港01》記者攝）

樂聲工業大廈停車場有兩個出入口，各有一個更亭，而車場收費表則貼在更亭處，但要進入大廈才看到；轉上一樓停車場的斜路口則貼有一張大型收費表，寫明停車場收費及計算方法。（《香港01》記者攝）

就有關事件，「第一太平」回覆《香港01》查詢表示，一直按照停車場管理要求營運有關停車場，並於停車場當眼位置展示清晰及明確的停車場使用條例及收費表，列明各項收費安排及使用條款，當值保安員亦會於車輛進場時，向車主派發載有收費安排的單張。

就個別車主對收費安排提出的意見及關注，第一太平指要澄清有關說法與事實並不相符，所有收費均按照已公示的收費表及停車場使用條款執行，收費安排公開透明，並不存在任何隱藏收費或額外收費情況。

除了上址工廈，記者亦曾走訪附近一帶工廈，發現各停車場大多採用複式累進計算收費，但當中有些計法差異頗大，司機若未了解清楚，且未能於指定時間內完成上落貨，泊車費隨時變「天價」。如葵昌中心停車場，現場告示明確指出該處僅供上落貨車輛使用，並列為私家路。收費方面，貨車首半小時為15元，其後每半小時收取30元；貨櫃車的收費差距更為顯著，首一小時收費50元，第二小時大幅躍升至每小時150元，第三小時為350元，三小時過後更達每小時400元。

附近的美順工業大廈停車場則是分車類收費，根據車輛噸位將車輛分為小、中、大三類，並按停泊分鐘累進計費。以輕型貨車等小型車為例，首30分鐘收費15元，但若停泊超過151分鐘，收費將升至180元；至於7.5噸至14噸的大型重型貨車，停泊逾151分鐘的費用更達600元。

至於美和工業大廈停車場，中型及重型貨車停泊首60分鐘收費30元，其後每半小時加收20元，並規定司機須於繳費後3分鐘內離場；而貿易之都停車場的貨車上落貨收費，亦採用首小時30元、次小時45元、第三小時起每小時60元的遞增模式。至於商業項目「life@KCC」的停車場，則按每半小時30元至40元不等計算，服務時間限制於早上8時至晚上8時。

美順工業大廈根據車輛噸位將車輛細分為小、中、大三類，並按停泊分鐘累進計費。以輕型貨車等小型車為例，首半小時收費15元，但若停泊超過151分鐘，收費將升至180元。（《香港01》記者攝）

美和工業大廈中型及重型貨車入場及首60分鐘泊車費為30元，其後每半小時加收20元，並規定司機須於繳費後3分鐘內離場。（《香港01》記者攝）

司機陳先生指，該區內一般工廈停車場的月租費用約為3,000元至4,000元，事件中的司機泊車逾5小時，最終付費950元，已相等於月租費用約四分之一，認為收費太貴，他指即使在路邊違泊，亦只罰款400元，「就算抄兩次牌都唔使呢個數」。陳先生補充，日常運輸貨車駛入工廈停車場上落貨，大多盡量在一小時內完成，「幾十蚊有找，好多時入去落貨，可能都係收約20蚊。」他亦指大多工廈都採累計收費，「好似金多寶咁」，超時亦需多付泊車費，但很多時會獲酌情免去約一小時費用。

另一司機阿傑亦指，該種「累進收費」在工廠區或特定落貨區十分常見。他指，工廈停車場主要供貨車快速上落貨，車位相當緊絀，不容許車輛長時間佔用車位。因此，停車場營運商會採累進收費，通常首半小時收費較便宜，一旦逾時，費用大幅增加。阿傑稱曾於屯門三聖海鮮市場附近的停車場「中招」，因食飯停泊逾3小時，結帳時才發現收費按小時倍增，最終泊車費需200多元，「嗰陣時冇留意嘛，以為廿蚊個鐘，一到第二個鐘開始就疊加上去」。

「life@KCC」的停車場門口展示收費表，按每半小時30元至40元不等計算，服務時間限制於早上8時至晚上8時。（《香港01》記者攝）

阿傑又提醒，停車場收費牌上的條款往往用細字印製，甚至貼在不起眼位置。「除非你好細心咁留心睇，如果唔係好多時揸車過門口根本睇唔到。」阿傑表示，私營停車場收費沒有統一公價，「佢寫明出嚟你就冇辦法」。他建議對收費有疑慮的車主，入場前最安全做法是直接向閘口職員問清楚。