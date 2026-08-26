政務職系實習今冬起擴展資格　所有全日制學士學位或以上均可報名

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）表示，近年政務職系實習計劃深受歡迎，單在過去一年便接獲近600名學生申請。為讓更多不同學習階段的年輕人及早了解公共服務和規劃職涯發展，局方決定自今年冬季實習計劃開始，把實習計劃參加資格擴展至所有修讀全日制學士學位或以上程度課程的學生，不論年級。



楊何蓓茵表示，局方決定自今年冬季實習計劃開始，把實習計劃參加資格擴展至所有修讀全日制學士學位或以上程度課程的學生，不論年級。（立法會）

楊何蓓茵鼓勵今年實習學生投考政務主任

楊何蓓茵今日與50多名參加今年政務職系實習計劃的大學生見面，聆聽他們分享實習經歷和學習成果，並鼓勵他們積極投考政務主任等政府職位，發揮所長、貢獻社會。

楊何蓓茵於聚會中聆聽實習生講述實習期間的工作點滴和政策倡議，並分享自己公務生涯的經歷及心得，勉勵他們把握機會，加深對公共行政、政策制定及跨部門協作的認識，日後為國家與香港的發展作出貢獻。

實習生獲派至不同決策局及部門實習 就多個社會議題提出政策倡議

公務員事務局常任秘書長林雪麗及副秘書長麥子濘亦特別到場與實習生傾談，了解他們的實習體驗和對公共政策制定的看法。在公務員事務局的安排下，實習生獲派至不同決策局及部門實習，深入了解政府運作。他們隨後結合實習所得，就運輸、旅遊、綠色金融、創新科技、青年和地區事務及長者福利等多個社會議題，進行分組討論並提出政策倡議。

政府將於今年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。