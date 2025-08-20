「香港議會」錢寶芬被終止「長俸」　公務員事務局：根據法例行事

退休懲教主任錢寶芬宣稱被終止領取「長俸」退休金，她上月底被警方國安處懸紅通緝，指她在境外籌組、成立或參與「香港議會」，涉嫌干犯《香港國安法》下的顛覆國家政權罪。



公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示會根據法例行事，提到已刊憲指明針對潛逃者施行的措施。翻查資料，當時刊憲措施包括禁止向錢寶芬提供資金或處理資金。



「香港議會」16人列潛逃者，政府刊憲撤銷特區護照、禁提供資金等措施，包括錢寶芬、夏海俊、侯中宇等。（警務處國家安全案件通緝人士及懸紅公告）

錢寶芬參與「香港議會」被通緝 一周後禁提供資金

錢寶芬在內的19名人士被警方國安處通緝，指他們境外籌組、成立或參與「香港議會」人士，涉嫌干犯《香港國安法》下的顛覆國家政權罪，包括袁弓夷、何良懋、霍嘉誌及蔡明達。另外5人被指參與「香港議會選舉籌備委員會」，其餘10人是「香港議會議員」，包括錢寶芬、姜嘉偉及張信燕等。

一個多星期後，保安局局長行使《維護國家安全條例》賦予的權力，刊憲指明向16名潛逃者施行針對措施。其中，針對錢寶芬的措施包括禁止提供資金或處理資金等、禁止與不動產相關的某些活動、禁止有關潛逃者的合資企業或合夥、撤銷特區護照等。

錢寶芬宣稱被終止「長俸」 公務員事務局：根據法例行事

現身處海外的錢寶芬，本身是退休懲教主任，她早前宣稱被終止領取「長俸」退休金，因警方已凍結她戶口，料每月涉及約9,000元退休金，稱款項原本為旅費。

《香港01》向公務員事務局查詢錢寶芬是否被終止「長俸」，以及每月涉及的金額。（資料圖片）

《香港01》向公務員事務局查詢錢寶芬是否被終止「長俸」，以及每月涉及的金額，獲回覆表示，保安局局長已行使《維護國家安全條例》賦予的權力，刊憲指明16名因涉嫌在特區境外干犯危害國家安全罪行而被法院發出拘捕令的人，施行針對潛逃者的措施。特區政府會根據法例行事。

翻查資料，當時刊憲禁止向錢寶芬提供資金或處理資金。