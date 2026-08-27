工作暑熱警告｜一文看清超強颱風白海豚如何引發「暑警風暴」

【工作暑熱警告／勞工處／停工／酷然天氣警告】一個由香港提供名稱命名的熱帶氣旋——超強颱風白海豚，在8月上旬登陸浙江，風雨沒有波及1,100公里外的香港，但下沉氣流引起的熱浪，令約740萬港人在8月9日過了近143年最熱的一天，上水高達39.8度。但當日用以評估戶外工作員工熱壓力水平的「工作暑熱警告」，一如過往200多次仍維持黃色，連發中度的紅色門檻都未到。前天文台台長林超英在8月9日率先炮轟，緊隨之後的兩名台長岑智明及李本瀅撰文聲援，白海豚引發一場「暑警風暴」。



勞工及福利局局長孫玉菡18日表示勞工處及天文台專家已密鑼緊鼓商討，將系統優化成更適合香港使用。勞工處今日（26）公布改善方案，《香港01》獲悉，其中一個方向是將溫度的考慮因素增加，預料隨着氣溫上升，炎熱下更容易觸發更高的紅色及黑色警告。



▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼



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01觀點：打破溫差平行時空 有請官員走出冷氣房

01觀點：歷來最熱只發黃色警告 勞工休息尚待誰人開恩？

強颱風白海豚8月9日上午11時集結在香港之東北約1,060公里，中心附近最高持續風速每小時155公里，預料白海豚會在未來一兩日橫過浙江，移入內陸。（天文台圖片）

8月9日天文台尖沙咀總部錄得143年來破紀錄氣溫，達到36.9度，而上水更達39.8度，惟工作暑熱警告維持最低的黃色級別。（天文台圖片）

8月9日 天文台錄得破紀錄36.9度 上水39.8度創新高

遠在香港之東北約1,060公里的強颱風白海豚正逐漸移近浙江，但其外圍下沉氣流已為為廣東帶來極端酷熱的天氣。天文台尖沙咀總部當日下午錄得1884年有紀錄以來的最高氣溫，達36.9度；上水更誇張，下午約3時20分升至39.8度，是自1980年代設置自動氣象站以來在香港境內錄得的最高紀錄。

勞工處2023年5月推出工作暑熱警告，設黃、紅、黑三級制。

3級制工作暑熱警告。

8月9日 林超英批評勞工處錯用暑熱指數來做工作暑熱警告標準

勞工處2023年5月18日首次發出工作暑熱警告，至今共200多次，全是黃色。即使8月9日是近143年來最熱一天，工作暑熱警告也維持黃色，而沒有觸發發出紅色或黑色警告，惹來非議。

前天文台台長林超英在Facebook撰文發炮，直指「熱到這個破紀錄樣子，還只是黃色工作暑熱警告，加上『中暑』不列為『工傷』，看來這個制度取消了也沒有甚麼分別。」

他指勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準，是完全不恰當，因為該指數是用來提醒主要在室內活動的市民採取防暑措施，對象並非戶外工作者；當中太陽輻射的「黑球溫度」佔比亦極低，未能反應戶外工作者長期曝曬的問題，「亦即係話，呢個標準只適用於普通人，絕非戶外工作者。勞工處用錯咗參考指標。」

如果要達到紅色暑熱警告，我諗上水要熱到成40幾度……我哋設計個警告出來，係要用到出嚟，現在設計到好似永遠唔會用到紅同黑出嚟，咁係咪離地呢？ 前天文台台長林超英

前天文台台長林超英批評，勞工處直接用天文台暑熱指數來做警告標準，是完全不恰當。（資料圖片/黃浩謙攝）

勞工處當日解釋，由於相對濕度低於夏天平日的情況，且風速條件良好，天文台十個地點量度的熱壓力指數（暑熱指數）大部分介乎30至少於32， 因此勞工處根據機制發出黃色暑熱警告。

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▼8月10日 受熱帶氣旋外圍下沉氣流帶來極端酷熱▼



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8月10日 林超英：某部門2008年反對天文台公開「黑球濕球溫度」數據

林超英在商台節目再批評勞工處「離地」，指天文台的暑熱指數未有將戶外環境曝曬情況納入計算，強調工作暑熱警告級別維持「黃色」並非天文台的決定，「好似賴咗天文台咁，呢個唔公道嘅」。他指勞工處工作暑熱警告應用天文台的香港暑熱指數，惟決定沒有諮詢過天文台。

如果有諮詢的話，天文台的同事一定會跟他說「你不應該用這個香港暑熱指數」。 林超英

林超英重申應使用「黑球溫度」及「濕球溫度」作計算工作暑熱警告。他透露早在2008年當時天文台曾準備公開「黑球濕球溫度」（WBGT）數據，但遭到「某部門反對」，並指「某部門對於一公布濕球黑球溫度，所引起大家，譬如勞工界嘅注意，就有啲擔憂，扼咗天文台整一個其實唔適用於露天嘅指標出嚟」。

勞工及福利局副局長何啟明指，勞工處一直跟相關單位，包括與天文台討論。他指勞工處會再作研究，然後看看可以怎樣調整，強調聽到市民和前台長的意見。

「香港暑熱指數」HKHI與「濕球黑球溫度」WBGT有何分別？

天文台香港暑熱指數（HKHI，Hong Kong Heat Index）方程式=0.80「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.05「黑球溫度」（Tg） + 0.15「乾球溫度」（Ta）



「濕球黑球溫度」(WBGT，Wet-Bulb Globe Temperature）指數方程式=0.70「自然濕球溫度」(Tnw）+ 0.2「黑球溫度」（Tg） + 0.1「乾球溫度」（Ta）



根據天文台網站，香港暑熱指數由測量系統收集到「乾球溫度」、「自然濕球溫度」和「黑球溫度」計算而得。其中「自然濕球溫度」，反映空氣濕度與風速等，佔比最大，達 80%；「乾球溫度」則是日常天氣預報所說的「氣溫」，佔15%；「黑球溫度」反映太陽輻射熱及周遭環境熱輻射，只佔5%。

至於國際通用的「濕球黑球溫度」，自然濕球溫度佔70%，黑球溫度佔20%，乾球溫度佔10%。

▼8月10日 受熱帶氣旋外圍下沉氣流帶來極端酷熱▼



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勞工處處長許澤森。（張浩維攝）

8月10日 勞工處長首回應只黄不紅：我哋都好多問號

勞工處處長許澤森在電台節目承認，現時的工作暑熱警告對日光直射下的「熱輻射」比重相對被拉低，當出現高溫且酷熱的天氣時，對於在戶外強光下曝曬的工友而言，現行指標未必能即時反映其真實面臨的風險。他指4月已改用多個監測點及較寬鬆比例，原預期今個夏天觸發高級別警告的機率會提高，至近日極端酷熱，勞工處同事在觀察溫度變化時，發現警告級別「冇跳到」，「我哋（勞工處內部）都好多問號。」

許澤森指當年制定工作暑熱警告時，他不在勞工處，林超英也已退休，「就大家都沒有參與的某件事討論，隔靴搔癢」；而林超英指許澤森未掌握「濕球黑球溫度」被本地化到「香港暑熱指數」的過程，以及當年「有意或無意」避開太陽曝曬的「竅妙」，不過樂於檢視的態度令人欣慰。

截至2026年8月14日，僅半個月已刷新天文台多個酷熱紀錄，包括最低氣溫的最高紀錄、最長8月份極端酷熱日數等。（天文台FB圖片）

8月13日 李本瀅岑智明批評利用暑熱指數來操作工作暑熱警告不合理

2009年接替林超英當台長的李本瀅以及之後2011年接替李成為台長的岑智明，在報章以《工作暑熱警告的困境及改善建議》為題撰文，指勞工處錯用天文台暑熱指數作為工作暑熱警告的其中一個標準，因天文台公布的暑熱指數對象是市民大眾，當中大部份在室內有冷氣地方；而工作暑熱警告對象主要包括地盤工人、清潔工等戶外工作者，兩者服務對象既然不相同，不能混為一談。

他們指，利用暑熱指數來操作工作暑熱警告不合理，是錯配，工作暑熱警告等同無效，對比下，天文台早於2008年已做好準備，製造了國際公認的黑球濕球溫度（WBGT），勞工處將之作為工作暑熱警告科學依據有百利而無一害。他們「祈求」勞工處聆聽市民大眾、社會團體及專家意見，從善如流，對其工作暑熱警告做出切合科學的改變，令受酷熱天氣影響的市民得到裨益。

8月14日 林超英再發帖文批暑熱警告犯技術錯誤

林超英在Facebook發文力挺李本瀅及岑智明，指他們早於工作暑熱警告實施的2023年，已撰文公開指出，該警告以天文台的香港暑熱指數為基礎，是犯下技術錯誤，可惜至今年本港創下有紀錄以來高溫、8月9日天文台總部錄得36.9度，市民才驚覺原來制度設計導致不會發出紅色警告，更直言事件令政府十分尷尬。

今次事件反映施政必須遵循科學和重視多元意見，忘記這些原則，終有一天撞板。 前天文台台長林超英

▼8月11日 天氣極端酷熱▼



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8月18日 孫玉菡：8月底前公布系統優化成更適合香港使用方案

勞工及福利局局長孫玉菡首度回應風波，指工作暑熱警告至今已運作約3年，當初勞工處及天文台設計系統時，已考慮到工友在氣候變化下面臨的挑戰，其後持續優化系統，包括啟動模式或是監察站的數目等。

孫玉菡表示，勞工處及天文台專家已密鑼緊鼓商討，將系統優化成更適合香港使用，涉及方向包括天氣參數、黃色警告升級的觸發門檻等，並兼顧在室內等環境工作所面對的困難，目標今年8月底前向公眾講解方案，並會盡快啟動調整。