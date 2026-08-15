工作暑熱警告｜林正財：機制不夠敏感須檢討　因應工種細化指引

近期本港天氣酷熱，社會關注工作暑熱警告機制運作情況。行政會議成員林正財表示，現行機制有優化空間，建議政府按不同工種及工作環境細化指引，並引入更敏感的監測指標，以保障戶外工作者的生命健康，例如採用「濕球黑球溫度」，相信更能反映戶外情況。



政府三年前推出沒有直接法律效力的工作暑熱警告和相關指引。數年來勞工處發出過二百次，但只有最低級別的黃色，一次紅色或黑色都沒有，就連周日（9日）香港出現破紀錄高溫，警告也只是黃色，天文台前台長林超英以至社會各界，均質疑機制未能反映工友熱壓力，只黃沒紅黑不如不用。

林正財：暑熱警告機制不夠敏感 須找平衡點

碳中和及可持續發展委員會主席林正財在電視節目指，近期天氣情況反映氣候變化真實存在，香港在政策和硬件上都需要適應氣候變化，同意要檢討工作暑熱警告機制。他認為，現時機制不夠敏感，須尋找平衡點，但既不能太敏感以致過度擾民，亦不能毫不敏感而無法解決實際問題。

圖為林正財。

同意可改用「濕球黑球溫度」作暑熱警告依據

本身是醫生的林正財表示，高溫對健康威脅極大，不僅容易引發中暑，更會對傳染病及慢性疾病管理造成壓力。他認為，室內和室外工作的行業面對的中暑風險截然不同，舉例有冷氣的室內工作，與露天建築或清潔工作的熱壓力為「兩碼子事」，建議就不同工種及環境制定不同指引。他又建議，可以參考早前三位天文台前台長的建議，改用「濕球黑球溫度」作發出工作暑熱警告依據，相信更能夠反映戶外環境，在太陽曝曬情況。

有信心2035年港碳排放減半 2050年做到碳中和

在全球應對氣候變化的方面，林正財坦言，對部分歐美國家因政治及經濟因素，在減碳目標上倒退感帶來挑戰。不過，他強調國家在減碳方面尊重科學且長遠方向清晰，為香港供強大的支持，有信心能夠按照清晰的路線圖，達成2035年碳排放減半、2050年前實現碳中和的目標。