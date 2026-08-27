天文台取消所有暴雨警告　教育局：下午校今日將照常上課

天文台今晨（8月27日）5時05分發出紅色暴雨警告信號，教育局於5時30分指出，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有上午校及全日制學校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。



天文台早上10時15分取消所有暴雨警告，教育局此前在該局網頁特別通知指，如果香港天文台於上午十時三十分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。



天文台8月27日早上9時20分紅雨改黃雨，教育局同時在特別通知指，如果香港天文台於上午十時三十分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。 （教育局網頁）

尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，雨傘被吹爛。（湯致遠攝）

教育局指出，如果香港天文台於上午10時30分或之前改發黃色暴雨警告信號或取消所有暴雨警告信號，除非另行通知，下午校今日將照常上課。

根據教育局發出熱帶氣旋及持續大雨通告，幼稚園及中小學日校適用的安排，當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，有不同指示，不一定即時停課。

當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，教育局指示學校停課安排。（教育局文件截圖）

當紅色或黑色暴雨警告信號生效時，教育局指示學校停課安排。（教育局文件截圖）

在上午5時30分至6時前生效

．上午校及全日制學校應全日停課。未離家上學的學生應留在家中。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午6時至8時前生效

．上午校及全日制學校學生無需上課。 未離家上學的學生應留在家中。學校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生。

．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。

教育局7月20日早上指，由於紅色暴雨警告信號現正生效，學校應採取應變措施，確保學生安全，正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。（資料圖片）

在上午8時至10時30分前生效

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午10時30分至11時前生效

．下午校停課。 未離家上學的下午校學生，應留在家中。

．下午校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在上午11時至下午1時前生效

．下午校學生無需上課。未離家上學的下午校學生，應留在家中。下午校必須確保校舍開放，同時安排人手照顧已返抵學校的學生；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

．如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

．已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。家長無需急於到校接子女回家。

．上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

在下午1時或以後生效

．所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。