青山發電公司擬在龍鼓灘發電廠增設氫氣設施　獲跨部門工作組同意

環境及生態局今日（27日）公布，氫能源跨部門工作小組原則上同意由青山發電有限公司提交，擬在龍鼓灘發電廠增設氫氣相關設施及調校現有一台聯合循環燃氣渦輪發電機組，以在廠內進行氫氣與天然氣混合發電的試驗項目申請。至今，工作小組先後審視並原則上同意了42個開展氫能源試驗項目的申請。



氫能源跨部門工作小組原則上同意青山發電有限公司提交，擬在龍鼓灘發電廠增設氫氣相關設施的試驗項目申請。（中電網頁）

環境及生態局指，氫能源跨部門工作小組原則上同意多一項氫燃料試驗項目的申請。有關項目是由青山發電有限公司提交的申請，擬在龍鼓灘發電廠增設氫氣相關設施及調校現有一台聯合循環燃氣渦輪發電機組，以在廠內進行氫氣與天然氣混合發電。目前，項目的目標摻氫比例最高為百分之五。

環境局發言人表示，工作小組收到上述試驗項目的詳細資料後，隨即展開審視工作。在申請人因應政府部門意見對設計和技術細節進行改進，以確保試驗項目能夠順利和安全進行後，工作小組已在昨日26日原則上同意該項目的申請。

青山發電有限公司由中華電力有限公司及中國南方電網有限責任公司的全資附屬公司南方電網國際（香港）有限公司聯營，中華電力佔七成股權，南方電網香港佔三成股權。青電目前擁有三間發電廠，包括青山發電廠、龍鼓灘發電廠、竹篙灣發電廠，均由中華電力負責營運。