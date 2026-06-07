全民回收日｜環境局：都市固體廢物棄置量連續4年下降

環境及生態局常任秘書長（環境）張國財周日（7日）主持「六五環境日暨全民回收日」啟動禮，主禮嘉賓包括中聯辦教育科技部副部長葉水球、廣東省生態環境廳二級巡視員吳雙喜、澳門環境保護局局長葉擴林和環境保護署署長徐浩光。



2026年6月7日，「六五環境日暨全民回收日」啟動禮舉行。圖為主禮嘉賓環境及生態局常任秘書長（環境）張國財（左三）、中聯辦教育科技部副部長葉水球（左二）、廣東省生態環境廳二級巡視員吳雙喜（右二）、澳門環境保護局局長葉擴林（左一）、環境保護署署長徐浩光（右一）與「大嘥鬼」合照。（政府新聞處圖片）

2026年6月7日，「六五環境日暨全民回收日」啟動禮舉行。圖為環境及生態局常任秘書長（環境）張國財（左六）、中聯辦教育科技部副部長葉水球（左五）等嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

為響應2026年「六五環境日國家主場活動」及慶祝環保署成立40年，環保署6月1日展開「美麗香港環境節」活動，並舉辦年度「全民回收日」，推動全民參與源頭減廢和分類回收。

張國財在致辭時表示，本屆政府全力推行環保政策，目標是達至碳中和、保護生物多樣性，並將香港打造成綠色科技示範基地和低碳宜居城市。減廢回收方面，香港已經取得實質進展。都市固體廢物的棄置量自2021年起連續4年下降，回收率亦持續上升。他誠邀市民踴躍參與「全民回收日」活動，將減廢回收融入日常生活，攜手邁向「零廢堆填」的願景。

「全民回收日」活動包括周日的「六五環境日暨全民回收日」嘉年華、於6月聯同全港12個「綠在區區」回收環保站和超過200個「全民回收」合作夥伴舉辦推廣活動，以及創意短片大賽。環保署亦於6月5日至7日舉行「六五環境日雙倍賞」活動，市民到「綠在區區」進行回收可獲雙倍「綠綠賞」積分。

2026年6月7日，「六五環境日暨全民回收日」啟動禮舉行。圖為環境及生態局常任秘書長（環境）張國財致辭。（政府新聞處圖片）