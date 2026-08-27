匡智會舍監涉姦女院友　床單精液有事主DNA　與曾性交狀態吻合

匡智會前男助理舍監涉五度強姦一名智力不足十歲的女院友一案（HCCC277/2025），今（27日）在高等法院續審，控方今傳召證物警員及政府化驗師作供。



控方庭上播放涉案房間外走廊的閉路電視片段，可見被告在事發前後曾換鞋及脫掉襪子，衣服亦由入由整齊變得凌亂。此外政府化驗所化驗師亦有作供，他指事主床單上的精斑，為被告的精液並帶有事主的DNA，這與男女性交下，精液從陰道流出的狀態吻合，但該精斑實際上如何造成，則無法透過化驗確認。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦X。

被告宗培基否認5項強姦罪，在高等法院受審。(葉志明攝)

被告離開房間時換上了拖鞋

控方傳召負責處理證物的警員葉斯帆出庭。庭上播放案發前後，涉案房間外走廊的閉路電視片段。在2024年7月13日的片段可見，被告穿著藍色球鞋，先進入男職員房，事主緊隨其後。二人離開房間時，被告換上了拖鞋。

入房衣著整齊 出房時衣著凌亂

至2024年7月21日，二人再度進入該房間，入房時被告有穿白襪，出來時則已脫掉；同年7月28日，身穿Polo上衣的被告再度與事主進入男職員房。葉形容，被告入房時的衣領整齊，出房時則有「整亂咗」；而8月3及10日的片段亦可見，事主兩度尾隨被告入房。片段中亦可見，被告離開房間後，會先走向閉路電視的方向，時隔數秒，事主才離開房間，並走向相反方向。

事主床單有被告精液及事主DNA

庭上另傳召政府化驗所化驗師黎佑芷博士作供。她在2019年加入政府化驗所，主要負責檢驗人體物質。她供稱，人接觸物品後，細胞物質中的DNA會轉移至物品上，但在數量及溫度等因素影響下，它們可能會被破壞，導致無法被驗出。

她表示，在檢取屬於事主房間的床單後，她發現上面有疑似精斑，檢驗後確認是精液，再提取DNA樣本作圖譜比對後，確認該精斑含有被告的精液及事主的DNA。

精液或會夾雜女方的表皮細胞

黎確認，精斑的狀態與男女曾性交的狀態吻合。她解釋，當陽具進入女性陰道，兩者之間磨擦。若男方在女方體內射精，精液從陰道流出時，大多會夾雜女方的表皮細胞。因為人體所有表皮細胞都會掉落，所以僅為其中一個可能性。

黎在盤問下承認，雖然化驗結果與男女曾性交的情況吻合，但此非必然的結果，她無法確認該精斑實際上如何造成：「係不得而知。」