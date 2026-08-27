工作暑熱警告新機制明起實施　勞工處料每年有1至2日發黑色警告

勞工處修訂工作暑熱警告機制，新安排明日（28日）起生效，當「極端酷熱天氣特別提示」生效時，黃色暑熱警告會即時生效，同時觸發更高警告的監測門檻將會降低；另外，如全港多處地區實測氣溫達35度或以上，會自動升一級警告。



勞工處根據本港過往3年的氣象數據推算，在新警告機制下，本港每年有4至7日會發出紅色警告，有1至2日發黑色警告。勞工處稱，未來會加強巡查高風險場所。如有僱主未有採取任何防暑措施，而導致僱員有安全風險，處方會根據《職業安全及健康條例》作檢控。



工作暑熱警告改善方案明日（28日）起生效，勞工處處長許澤森今日交代改善措施。（黃寶瑩攝）

工作暑熱警告改善方案明日（28日）起生效。

以破紀錄高溫8月9日為例 將發紅色警告

勞工處副處長（職業安全及健康）蔣志豪指，新機制對暑熱風險的敏感度更高，將繼續以綜合氣溫、濕度、風速及太陽照射四大因素的「香港暑熱指數」為科學基礎，但當「極端酷熱天氣特別提示」生效時，黃色暑熱警告會即時生效，同時觸發更高警告的監測門檻將會降低；另外，如全港多處地區實測氣溫達35度或以上，會自動升一級警告。

勞工處高級職業環境衛生師黃志清指，根據本港過去三年的氣象數據，在新警告機制下，預計本港每年有4至7日會發出紅色警告，以及有1至2日發黑色警告。他舉例，若用新機制計算，今年8月8日已達紅色及黑色警告，至於錄得破紀錄高溫色8月9日，則會錄得紅色警告。他解釋，雖然當日錄得的最高氣溫較高，但由於濕度及風速等因素較理想，因此未觸發黑色警告。

工作暑熱警告改善方案明日（28日）起生效，勞工處處長許澤森今日交代改善措施。（黃寶瑩攝）

加強巡查高風險場所 如僱員工安全風險可被檢控

勞工處表示，隨著未來發出紅色及黑色警告的次數增加，處方會加強巡查高風險場所。如有僱主未有採取任何防暑措施，而導致僱員有安全風險，處方會根據《職業安全及健康條例》作檢控。勞工處指，過去一年共巡查超過2.3萬次，發出708張警告信；今年截至7月尾，共巡查超過1.3萬次，發出602張警告信。

現時中暑未列入職業病，過往屢有工會指出，工人中暑死亡的索償相當困難，須證明其死因與工作具「單一關係」。勞工處指，將疾病列入職業病要視乎不同因素，包括病因與工作的關係是否強等，由2022年至今年7月底，勞工處共收到132宗懷疑與熱壓力有關的工傷個案，其中8至9成已解決，包括僱主願意賠償、雙方和解等。