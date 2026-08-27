工作暑熱警告8.28起優化　若多區達35度或以上警告級別自動升一級

香港早前錄破紀錄高溫，但勞工處「工作暑熱警告」只維持最低的黃色級別，引起爭議。勞工處處長許澤森今午（27日）宣布將於明日（28日）起進一步優化「工作暑熱警告」系統，更好地保障僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作的職業健康，加入兩個觸發不同級別警告新條件。



第一，當天文台發出極端熱天氣警告，會自動發出黃色暑熱警告；第二，若全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，除觸發警告的監測門檻降低外，警告級別亦會自動上調一級，而如果多個地區35度以上，數據又顯示足夠數據觸發黃色警告，會直接發出紅色警告。當觸發紅色警告，會直接發出黑色警告。



工作暑熱警告8.28起優化，加入兩個觸發不同級別警告新條件。（勞工處）

勞工處處長許澤森今午（27日）將會向傳媒簡介勞工處的優化「工作暑熱警告」系統。（資料圖片/張浩維攝）

許澤森表示，8月初香港出現持續數日高溫，社會關注工作暑熱警告是否跟得上氣候挑戰，勞工處積極回應，與相關部門包括天文台保持溝通，並仔細聆聽及認真考慮社會意見，明日進一步優化系統後，希望會更好發揮效能。

許澤森表示會加入兩個新條件，一是天文台極端熱天氣警告，會自動發出黃色暑熱警告，並將門檻降低；第二，若全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，除觸發警告的監測門檻降低外，警告級別亦會自動上調一級（即黃色警告轉為紅色，或紅色警告轉為黑色），以警示異常高溫下工作的熱壓力健康風險。

勞工處工作暑熱警告擬修改。（資料圖片）

勞工處工作暑熱警告擬修改。（資料圖片）