工作暑熱警告未轉黑球濕球溫度　勞工處：暑熱指數更適合潮濕環境

本港今年8月9日錄得破紀錄高溫，但勞工處「工作暑熱警告」只維持最低的黃色級別，前天台台長林超英曾發文批評本港現時使用的「香港暑熱指數」未能完全反映太陽輻射對熱壓力的影響，建議轉用國際通用的「黑球濕球溫度」。



勞工處今日（27日）公布改善方案，包括加入兩個觸發不同級別警告新條件，但仍沿用「香港暑熱指數」作為其中一個觸發條件。問及為何不轉用「黑球濕球溫度」，處方解釋「香港暑熱指數」更能反映濕度造成的熱壓力，因此更適合潮濕環境。



勞工處處長許澤森8月27日宣布8月28日起進一步優化「工作暑熱警告」系統。（黃寶瑩攝）

勞工處副處長（職業安全及健康）蔣志豪指「香港暑熱指數」與「濕球黑球指數」為不同的評估工具，各有優勢。他形容「濕球黑球指數」對太陽輻射高較敏感，而「香港暑熱指數」對高濕度造成的熱壓力較敏感，因此更適合香港較為潮濕的天氣。他又指，各地市民對高溫與濕度的耐受度有所分別，不能直接將其他地區因應「濕球黑球指數」制定的暑熱警告門檻套用在香港。

他又指，勞工處並不排斥使用「濕球黑球指數」，僱主可自行進行實地熱壓力風險評估，包括量度相關指數等。

酷熱天氣警告仍然生效，勞工處並於8月11日7時發出黃色工作暑熱警告。（湯致遠攝）

蔣志豪又指，改善後的暑熱警告系統將轉為「三支柱」機制，「香港暑熱指數」只是其中一個處罰條件。如果「極端酷熱天氣特別提示」生效，觸發更高級別警告的監測門檻將會降低，以及早啓動更高級別警告。另外，當4成或以上的天文台監測點實測氣溫達35度或以上，將自動上調一級警告級別。蔣志豪表示，勞工處會持續檢視機制，對於將來優化方向持開放態度。