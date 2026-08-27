工作暑熱警告｜勞聯質疑部份門檻條件難滿足　冀下調暑熱指數標準

勞工處「工作暑熱警告」近日引起爭議，處方今日（27日）宣布，將於明日（28日）起改善該系統，保障僱員在酷熱天氣下或高溫環境中工作的職業健康。勞聯主席、立法會議員林振昇認為，新修訂放寬發出紅或黑色的警告門檻，不過，要滿足部份門檻的條件仍不容易，例如紅色警告其中一個觸發條件，是要發出「極端酷熱天氣」特別提示，兼暑熱指數要達到32，但前者發出次數少，一年或只有數次，後者亦很難達標，建議勞工處可降低指數標準至30或31。



工作暑熱警告8.28起優化，加入兩個觸發不同級別警告新條件。（勞工處）

「工作暑熱警告」實施約三年，從未發出紅色和黑色級別，被外界質疑觸發條件門檻過高。勞工處經檢討後修訂「工作暑熱警告」機制，新機制明日起實施，加入兩個觸發不同級別警告新條件，包括在「極端酷熱天氣」特別提示生效期間降低觸發警告門檻，以及全港多處地區實測氣溫達攝氏35度或以上，警告級別將會自動上調一級。

勞聯主席、立法會議員林振昇認為，新機制料較以往更易觸發警告門檻，可發出紅色「工作暑熱警告」，令戶外工作的工人有更多時間休息或停工，不過，他質疑，新機制下部份條件仍難以滿足，冀勞工處與天文台長遠再進一步研究。

部份門檻仍難達標 冀可再放寬

他舉例，在「極端酷熱天氣」特別提示生效時，觸發紅色警告的條件，將由4個監測站暑熱指數達到32，降至兩個監測站暑熱指數達到32，不過，「極端酷熱天氣」特別提示每年發出次數少，即一年大約四次，再加上以往暑熱指數難錄得32，即使在之前全港最高溫的日子，多個監測站的暑熱指數仍只錄得30至31點幾度，距離門檻甚遠。

勞聯主席、立法會議員林振昇。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

好多工友都好奇怪，即係覺得好熱㗎喇喎，咁點解唔係紅色呀？原來暑熱指數未到32呀。 勞聯主席、立法會議員林振昇

工地應建立溝通機制 警告生效時盡快通知工人休息

至於會否擔憂有僱主忽視警告，在酷熱天氣下，沒為工友提供足夠休息時間，林振昇表示，《預防工作時中暑指引》現時無法律約束力，部份中小型工地或欠缺機制或渠道通知工人休息，工人工作時未必會留意警告，又或者想休息時擔憂被投訴。他希望工地可以儘快建立機制，通知工人酷熱天氣下的休息安排。

他又指出，《預防工作時中暑指引》中列明，若僱主設置改善酷熱的設施，可相應減少工人的休息時間，但部份改善措施未必完善，不足以可以「對沖」。林振昇希望，勞工處可以增加巡邏，以及列明可以「對沖」休息時間的改善酷熱設施。

議員促勞工處資助前線防暑裝備 調整指數黑球溫度比重

勞工界立法會議員李廣宇則表示，修訂警告機制只是第一步，要切實保障每一位前線工友，亦需要實際的防暑配套。他期望處方繼續推動和資助前線人員的裝備，包括普及風扇衣等通風設備、確保工地設有製冰機及提供電解質補充品，並積極推廣智能穿戴設備，以科技防暑。

民建聯人力事務發言人 、立法會議員張培剛則期望，當局可以儘早改變香港暑熱指數的計算公式，調整黑球溫度權重。