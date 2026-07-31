高級警司周毅剛警察總部非禮女下屬　官斥被告行為大膽　囚5月3周

高級警司周毅剛涉於警署總部內三度非禮女下屬，包括用左手觸摸事主臀部，又曾把事主的手放在其褲襠上，稱自己「扯旗」。周否認指控，並辯稱與女事主有地下情，但不被接，早前被裁定3項非禮罪成。案件（ESCC3151/2024)今（31日）在西九龍裁判法院被判囚5個月3星期。



裁判官何慧嫻指，被告作為高級警司知法犯法，多次侵犯事主。被告在警署有一定影響力，以致令事主公開事件有一定難度，他並在工作期間犯案，不顧身處專業工作環境，指其行為大膽，斥被告在現今文明社會如此對待女性，是完全不能容忍的。



被告准以10萬元現金保釋等候上訴，條件包括不得離開香港及須交出旅遊證件等。



涉在兩個不同日子3度非禮事主X

被告周毅剛（49歲，案發時是警隊支援部高級警司），早前被裁定3項非禮罪罪成，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度猥褻侵犯女子X。

被告周毅剛案發時是一名高級警司，他自辯時曾認覺自己條件不錯。(陳蓉攝)

3次非禮事件均發生於灣仔警總部，其中一次更是總警司惖分享會中。

8名退休或現職警司及總警司為被告求情

辯方求情指，有25位人士為被告撰寫求情信，其中8位為退休或現職的警司及總警司。此外，被告的妹妹、朋友及秘書等人亦有為其求情，今天更有親身到場支持他。辯方表示，被告的母親在案發前離世，本案令他抱憾終生。

女友至今仍矢志不渝陪伴被告

辯方另提及，與被告相依相愛近廿年的女友，現今仍矢志不渝陪伴被告。在其求情信中亦提及，被告對女友及其家庭的照顧是無微不至。此外，一位警察學堂教官的遺孀亦為被告撰寫求情信，感謝被告在過往對他們的幫助。另外，亦有區議員及少年警訊榮譽會長亦有為被告求情。

辯方指本案對被告打擊很大

辯方指，本案令被告的一生努力，以及服務社會的夢想幻滅，一點一點累積的名譽地位因此摧毁，「係好大嘅打擊」。被告過往沒有案底，亦有良好背景，希望法庭輕判。

被告仍堅稱無辜

何官另引述求情信指，被告的家人朋友及前上司均對他有正面評價，同意他多年來對社會有重大貢獻。惟他只承認曾經觸摸事主腰部，事主當時亦沒有拒絕，否認有說過露骨的說話，堅稱自己無辜，但仍然尊重法庭裁決。

事主X稱至今仍常發惡夢

何官續引述事主X的心理報告指，案件令她經常發惡夢，在工作場所亦會對異性迴避，害怕再次碰見被告。何官指，被告作為高級警司，知法犯法，多次侵犯事主。他在警署有一定影響力，以致令事主公開事件有一定難度。

官斥被告行為不能接受

官稱，被告在工作期間犯案，不顧身處專業工作環境，亦不尊重事主，直斥其行為大膽，在現今文明社會如此對待女性，是完全不能容忍的，考慮到事件對X造成的影響及被告在過往對社會的貢獻，酌情減刑後，終就三罪判囚5個月3星期。

X與秘書交談被打臀

事主X早前供稱，在6月發生的事件中，她在被告房外與被告的秘書交談，突然感覺有人拍打其臀部一下。當時她附近沒有人，被告突然在其左邊出現。

X稱在被告褲襠摸到硬物

同年11月1日，X參加支援部的聚會，同場有其他警司等十多人參與。她右手持紅酒杯時被告走近，先後摸她兩邊臀部。X稱：「佢又貼近我話鍾意我，畀佢摸得唔得，我話唔好。」X指被告之後再問她「跟我好唔好？」、「今晚喺到陪我得唔得？」、「乖啦，畀隻手我……」之後又捉住她的左手放在褲襠上。X稱摸到硬物，被告並向他表示正「扯旗」，X曾回應稱：「我唔想知。」

指被告曾伸手摸其腰背

她指被告之後仍有伸手摸她的腰和背，亦想從右邊腋下伸手摸胸。其後有女高級督察察覺到，並陪她到總務休息室，惟被告又跟來，並坐在她身旁問可否親吻她，並再次要求：「今晚可唔可以喺度陪佢？」X即大聲表示：「唔好。」被告才稱：「OK，唔好。」

被告指X會以嬌嗲聲線說話

被告自辯時稱，他和X在2024年7至8月間，曾發生一些事件，令他覺得X對他有好感，又指X對他說：「Ian sir，你成日做運動，好fit喎！」並形容X以嬌嗲聲線對他說話。

拖手後認為與X一齊咗

至2024年9月，X助他製作財務報表，他覺得X醒目和細心，亦對X產生好感，之後兩人曾在辦公室牽手，他並認為二人已「一齊咗」，叫做開始發展。但他們都不想讓其他人知道，怕有閒言閒語。

指X發現被告會與女友旅行而不悅

他指案發當日X因知道他會與女友去旅行而感不悅，向他發脾氣。惟X之後被女督察帶走，他到總務室找X，他指X仍就旅遊的事質問他，他曾說：「咁算啦！」且不想再與X糾纏，X隨即離開。被告指X不開心而指他非禮。