警員涉警署非禮　女護士就裸聊案報警　稱覺暖暖的手背在大腿移動

女護士去年就裸聊勒索案到尖沙咀警署報案時，聲稱遭一名偵緝警員「揩油」，男警否認指控，案件（KCCC 680/2026）今（12日）在九龍城裁判法院受審。女護士供稱，她稱當日與被告在房間核對銀行結單時，感覺到大腿有隻「暖暖哋」的手背來回地移動，至第3次發生時，她目睹被告正在摸她，故肯定被告在非禮她。



被告伍嘉威（41歲，警員）否認1項猥褻侵犯罪，指他於2025年12月20日，在尖沙咀警署227A室內猥褻侵犯39歲女子X。

被告伍嘉威(左)否認一項非禮罪。(陳曉欣攝)

X當日就裸聊案到警署報警

女護士X今在社工陪同下作供，她稱案發當日1時許到達尖沙咀警署，就詐騙和裸聊案報警。X向警員交代事件後，警方指案件涉及刑事，需要由CID同僚接手。被告其後帶X上樓梯，到案發的227A室錄口供，

被告稱要對數要求X企隔離

X憶述當時房門打開，她和被告對著坐，X背向門口，被告則面向房門。在核對銀行月結單時，被告稱要X站到他旁邊，謂：「你要企喺我隔離對㗎。」X聞言略猶疑，但仍依從。

保持30厘米距離 回答時才站前

X稱對數時她站在被告左方，並始終與被告保持約30厘米距離，當被告就某項記錄提問時，X才踏前半步回答，但她稱兩度回答問題時，都感到右大腿膝頭對上位置被摸5至6秒，但沒親眼望到。

X稱第三次肯定被告在非禮

至被告第三次發問時，X料到被告會問甚麼，因此加倍留意被告，X稱她見到被告左手垂直，前臂甚至來回郁動，直言前兩次她認為被告或不小心碰到，第三次就肯定被告非禮。