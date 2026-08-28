港鐵洪水橋站全球首用平移建造法　最後平移屯馬綫3站須停最多4日

港鐵屯馬綫洪水橋站預計會在2030年完工，車站會以「先建造，後平移」的方式建造，即使用預製車站組件，並在高架橋30米外的工地裝嵌，車站結構之後逐步平移到高架橋兩旁組裝，是全球首次以「平移建造法」將車站結構嵌入營運中的鐵路。



港鐵表示，最後兩米的平移會涉及兩次「列車服務暫停（suspension of service）」，涉及屯門、兆康、天水圍三個車站，每次不多於兩日，分別在明年第一季及第三季進行，正與政府討論相關安排，包括如何利用港鐵現有的輕鐵及巴士服務。港鐵又指，會在詳細服務評估完成後，適時公布細節。



洪水橋站目標2030年完工。（港鐵提供）

全港首個在營運中鐵路高架橋上興建的車站

洪水橋站坐落港鐵天水圍站及兆康站中間，是全港首個在營運中鐵路高架橋上興建的車站。港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪指，經過詳細研究，港鐵決定採用平移法建造車站，以減少工程對屯馬綫日常運作的潛在風險及對收車後「黃金兩小時」施工的依賴。

建造工程分三階段，首階段會在車站位置建造地基，預計未來兩個月完成，由內地廠房建造的組件，今年七月起陸續運送至高架橋30米外的工地，正在組裝。

港鐵公司項目及工程拓展總監鄧輝豪。（林遠航攝）

目標2030年落成

次階段涉及「平移工序」，210米的車站結構包括月台、車站大堂、樓頂等，會利用液壓系統由工地分階段平移至高架橋旁邊銜接，明年首季先平移往烏溪沙方向的車站結構，往屯門方向則會在明年第三季平移。

之後第三階段涉及後續工程，包括裝置其他機電系統及設施，例如閘機等，以及裝修及相關機電系統測試，目標2030年落成。

港鐵洪水橋站會以「先建造，後平移」的方式建造。（港鐵提供）

港鐵洪水橋站會以「先建造，後平移」的方式建造。（港鐵提供）

屯門、兆康、天水圍三站會有兩次「列車服務暫停」 每次不多於兩日

鄧輝豪指，平移的最後兩米為必要步驟，完成後會隨即鋪設架空電纜、改造相關鐵路設施等，以無縫連接現有的屯馬綫系統。由於工序複雜而且需時，須延伸至日間行車時間進行，故屆時屯門、兆康、天水圍三個車站會有兩次「列車服務暫停（suspension of service）」，每次不多於兩日，港鐵會儘量減低對乘客的影響，正與政府討論相關安排，包括如何利用港鐵現有的輕鐵及巴士服務。港鐵又指，會在詳細服務評估完成後，適時公布細節。