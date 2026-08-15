洪水橋現代物流圈｜首批用地邀意向書　陳美寶料最快2027年底推出

特區政府正全力推進北部都會區發展，運輸及物流局正就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈的首批選定地塊邀請市場提交意向書。局長陳美寶日前到現場視察土地平整進度，預計首批用地最快可於2027年年底至2028年年初正式推出市場。



運輸及物流局正就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈的首批選定地塊邀請市場提交意向書，局長陳美寶到現場視察土地平整進度，預計首批用地最快可於2027年年底至2028年年初正式推出市場。（運輸及物流局網頁）

陳美寶今日（15日）在網誌表示，政府於今年1月公布洪水橋物流圈發展規劃研究，整個物流圈預留約32公頃土地，劃分為高價值貨物物流區（區域A）、電商物流區（區域B）、貨運代理及低空經濟區（區域C）、智慧綠色集體運輸系統車廠區（區域D）及未來拓展區（區域E）五大功能區域，冀形成產業集群與協同效應。

運輸及物流局局長陳美寶表示，洪水橋物流圈預留約32公頃土地，劃分為五大功能區域。（運輸及物流局網頁）

就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈的首批選地，政府正邀請市場提交意向書。意向書涵蓋區域A、B、C的選定地塊，其中區域B屬首批重點發展項目，包含1A（3.6公頃）、1B（3.1公頃）及1C（3.5公頃）三幅用地，既可個別發展，亦具備合併發展的彈性；區域A用地2（5公頃）及區域C用地3（4.5公頃）亦同步納入意向邀請。當局期望透過收集業界對發展條款、基建要求及財務可行性等意見，「貼市」制訂合適的推地模式。

運輸及物流局正就洪水橋／厦村新發展區現代物流圈的首批選定地塊邀請市場提交意向書。（運輸及物流局網頁）

陳美寶本周初亦在土木工程拓展署團隊陪同下，到未來洪水橋現代物流圈用地視察，相關部門已完成大部分收地工作，並已進行土地平整及拆卸原有倉庫。陳美寶表示，洪水橋地理位置優越，鄰近新界西北跨境口岸，與香港國際機場及葵青貨櫃碼頭均僅約25分鐘車程，具備極強的跨境物流優勢。

洪水橋／厦村新發展區規劃人口約25.9萬，當局正為「智慧綠色集體運輸系統」第一階段道路工程合約進行評標，採購及營運合約將於今年招標。首階段長4.5公里、設7個站點，預計2027年動工、2031年通車，將無縫連接現代物流圈、大學城及新發展區市中心。系統未來更會延伸至港深西部鐵路及輕鐵站，全面串連北都交通網絡。