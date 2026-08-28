八達通樂悠節｜即日起消費滿$100獲$8回贈　20個超市餐廳優惠一覽

【八達通／樂悠節／長者優惠】八達通即日起至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」，全港有逾7,200個商戶零售點參與，樂悠咭持有人在活動期間，到指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元，只要通過八達通APP或八達通服務站拍樂悠咭，便可領取現金回贈。



下文提供20個超市及餐廳精選優惠，包括惠康及旗下超市購物滿138元享9折，麥當勞優惠套票4份指定超值套餐只需100元起等。一文看清商戶優惠及現金回贈領取方法。



八達通由即日起至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」。（八達通FB圖片）

八達通由即日起至9月10日舉辦第三屆「828樂悠節」，今年活動規模再創新高，八達通夥拍逾130個商戶、覆蓋全港逾7,200個零售點，推出180多項專屬優惠，涵蓋餐飲美饌、西餅麵包、生活百貨、個人護理、保健養生及電訊電器等多個消費類別。

精選優惠包括惠康買滿138元9折、大家樂1元加配熱奶茶等

今年八達通樂悠節活動參與商戶數目及優惠種類，均較去年顯着增加，首次參與的商戶包括龍豐集團、Watson's Wine、HKTVmall門市、皇玥、維特健靈及凱悅酒店的餐廳等。

麥當勞4份指定超值套餐優惠套票只需100元起。（資料圖片）

而根據八達通網頁，其他參與商戶有麥當勞、大家樂、百佳、太興集團共14個品牌、美心MX、美心西餅、豐澤、榮華、AEON等，下文精選20個餐飲及購物優惠︰

麥當勞

8月28日起至售完即止／4份指定超值套餐優惠套票只需100元起



大家樂

8月28日至9月10日／上午11時後惠顧滿28元減$2.8元／Club 100長者會員配熱奶茶加1元／早市惠顧點心滿粥減2.8元／晚市惠顧老火湯或冬瓜盅小菜套餐或鐵板餐減8元



美心中菜

8月28日至12月31日／晚市堂食滿250元即減50元



大快活

8月28日至10月9日／任何套餐惠顧滿120元減12元／阿活小菜豐盛二人餐減8元／點都唔落味精菠蘿咕嚕肉配白飯、時令湯水及熱飲優惠價49元



Pizza Hut

8月28日至9月10日／堂食滿200元即減20元



8月28日至9月10日期間，Pizza Hut堂食滿200元即減20元。（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

譚仔雲南米線及譚仔三哥米線

8月28日至9月10日／素菜卷大纖米線配雜菌素湯優惠價38元



美心西餅

8月28日至12月31日／晚市堂食滿250元即減50元



奇華餅家

8月28日至9月10日／購買正價貨品滿108元享8折



吉野家

8月28日至9月10日／惠顧滿68元減8元



A-1 Bakery

8月28日至8月29日／消費享全單額外92折



肯德基KFC

8月28日至9月10日／惠顧任何KFC早餐套餐減2.8元



美心MX

8月28日至9月3日／晚市去骨海南雞套餐72折

8月28日至12月31日／晚市惠顧滿60元減8元



8月28日至9月10日期間，大家樂Club 100長者會員配熱奶茶只需加1元。（資料圖片）

惠康、Market Place、3hreesixty

8月28日至9月1日／購物滿138元享9折

9月2日至9月10日／門市購買自家品牌Meadows、御品皇、維多寶享9折



百佳及旗下品牌門市

8月28日至9月10日／樂賞會會員門市購買金御膳產品滿128元享88折



屈臣氏

8月25日至9月10日／「樂賞會」會員買滿188元減18元



萬寧

9月1日、9月3日至8日／門市購物滿188元即減20元／結帳前出示樂悠咭並告知店員使用此優惠



JHC真好城、生活提案、生活工房

9月28日至9月10日／購物滿138元即減15元



759阿信屋

8月28日至8月30日／全場貨品7折

8月31日至12月31日／全場貨品77折



大生生活超市

8月28日至9月10日／購物滿120元享全單9折



AEON SUPERMARKET尖沙咀店、Mono Mono、Living PLAZA、DAISO Japan

8月28日至9月10日／AEON會員購物享95折



2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

2026年第三屆「828樂悠節」參與商戶一覽。（八達通圖片）

活動期間樂悠咭回贈上限可達$800 須用APP或到服務站拍卡

除了商戶提供的優惠外，樂悠咭持有人在活動期間，在指定參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可獲8元現金回贈，推廣期內每張樂悠咭最高可獲回贈800元，其後由8月31日起，通過八達通APP及八達通服務站拍樂悠咭領取現金回贈，活動總回贈金額達828萬元，現金回贈名額有限，派完即止。

▼「828樂悠節」八達通服務站現金回贈領取方法▼

樂悠咭持有人由今年8月31日起，可選擇在八達通服務站領取現金回贈。（八達通網頁截圖）

八達通服務站地址一覽。（八達通網頁截圖）

▼「828樂悠節」手機APP現金回贈領取方法▼

樂悠咭連結「嘟嘟賞」額外再送8元迎新賞

八達通早前推出獎賞平台「嘟嘟賞」，樂悠咭持有人只要成功連結樂悠咭至「嘟嘟賞」，將可額外賺取迎新賞8元回贈。另外領展也提供額外優惠，只要在指定領展商場的參與商戶內，使用樂悠咭累積消費滿120元，即可換領10元領展商場美食現金券一張。