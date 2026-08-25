八達通樂悠節｜孫玉菡︰研長者咭與樂悠咭二合一　目標優惠不變

【八達通／樂悠節／長者優惠／長者咭／樂悠咭】勞工及福利局局長孫玉菡今日（25日）表示，目前全港已有約270萬人持有樂悠咭，政府正積極研究將長者咭與樂悠咭二合一，讓長者毋須同時帶兩張咭，期望未來達至「一咭通行、優惠不變」。八達通回應指，會積極與政府籌備及協調有關合作細則，適時對外公布詳情。



長者咭。（資料圖片）

樂悠咭。（資料圖片）

樂悠咭已有近270萬港人使用 即每三人有一人持咭

孫玉菡今午在八達通「828樂悠節」啟動禮致辭指，香港已步入銀齡社會，樂悠咭推出至今已有接近270萬人使用，即每三個港人便有約一人持有樂悠咭，當中絕大多數是60歲以上的老友記，部份則是60歲以下的合資格殘疾人士。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，正努力探討將長者咭及樂悠咭合併為一。（梁家俊攝）

八達通2026年8月25日舉行第三屆「828樂悠卡」開幕典禮。(左起）八達通集團行政總裁應天麒、社會福利署署長杜永恒。勞工及福利局局長孫玉菡、八達通零售業務及夥伴總經理黎家聰。（梁家俊攝）

樂悠咭是政府一項很重要的措施，希望鼓勵老友記用好「兩蚊兩折」，多出去看看這個世界，使用樂悠咭的優惠過積極、開心、快樂的退休生活，這是我們希望做到的。 勞工及福利局局長孫玉菡

八達通2026年8月25日舉行第三屆「828樂悠卡」啟動禮，剛踏入60歲持有樂悠咭的明星蘇志威擔任嘉賓，即場分享使用體驗。（梁家俊攝）

孫玉菡︰正探討長者咭及樂悠咭合併為一 目標「一咭通行、優惠不變」

社會福利署1994年推出的長者咭計劃一直沿用至今。孫玉菡提到，由於長者持有該咭能在一些商戶享有優惠，因而受到長者重視，當局正努力探討將長者咭及樂悠咭合併為一，讓長者毋須同時帶兩張咭，期望研究方向達至「一咭通行、優惠不變」。

孫玉菡又指，相信正提供長者咭優惠的商戶，都樂意支持兩咭合併，讓長者憑一張樂悠咭享受兩張咭的優惠，政府會朝着增加優惠的方向努力。

現時兩張咭的使用有重疊地方，但亦有不同之處，我們希望能提供方便，優惠如果有增加就更好，我們會朝這方向努力。 勞工及福利局局長孫玉菡

八達通2026年8月25日舉行第三屆「828樂悠卡」啟動禮，獲麥當勞等多間參與商戶支持。（梁家俊攝）

八達通︰積極與政府籌備及協調合作細則 適時公布

不過，長者咭與樂悠咭在申請門檻各有差異，其中長者咭需年滿65歲申請，樂悠咭則年滿60歲便可申請。八達通零售業務及夥伴總經理黎家聰回應指，八達通公司會繼續積極與政府籌備及協調有關合作細則，適時對外公布詳情。