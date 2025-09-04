樂悠節2025｜八達通現金回贈加碼至$1656萬　領取4步驟一文教學

【樂悠節／八達通／樂悠咭／長者優惠】樂悠節8月28日至9月10日舉行，樂悠咭持有人到指定實體商戶，憑咭單筆消費滿100元，可享8元現金回贈。八達通今日（4日）公布，樂悠節舉辦後的短短5日，已有逾130萬銀髮族群使用樂悠咭在零售商戶消費，帶動總零售消費額逾3億元，因此為鼓勵老友記繼續開心消費，決定即日起追加現金回贈828萬元，即活動總回贈金額由升一倍至1,656萬元。



八達通公司今年8月28日至9月10日舉行第二屆「828 樂悠節」。（八達通提供圖片）

樂悠咭持有人在指定參與商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享8元現金回贈。（八達通網頁）

第二屆「828 樂悠節」由8月28日至9月10日期間舉行，樂悠咭持有人到參與活動的實體商戶，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享8元現金回贈。推廣期內每張咭最高可獲回贈800元，毋須登記。現金回贈名額有限，派完即止。

樂悠節｜短短5日已累計逾130萬銀髮族群消費超過3億

主辦機構八達通今日公布，首日舉行活動以來反應熱烈，短短5日已累計逾130萬銀髮族群，使用樂悠咭在零售商戶消費，帶動總零售消費額超過3億元，可見活動舉辦成功及銀髮族群的消費潛力之高。

可在指定港鐵站及商場內的八達通服務站領取現金回贈。（八達通網頁）

樂悠節｜八達通即日起追加現金回贈828萬元

八達通行政總裁應天麒表示，為鼓勵老友記繼續開心消費，決定即日起追加現金回贈828萬元，即活動總回贈金額達1,656萬元，以進一步鼓勵長者持續享受生活樂趣，推動銀髮經濟蓬勃發展。

八達通行政總裁應天麒。（資料圖片／盧翊銘攝）

參與樂悠節的餐廳。（八達通網頁）

參與樂悠節的西餅店及生活百貨店。（八達通網頁）

參與樂悠節的保健美容及電訊電器店。（八達通網頁）

參與樂悠節的中式酒樓。（八達通網頁）

樂悠節｜現金回贈最遲10月20日領取

現金回贈的領取日期為完成單次合資格交易後第7日，領取日期最遲為10月20日。樂悠咭持有人可透過八達通App，或前往指定港鐵站及商場的八達通服務站拍咭領取。

8月26日至9月30日，樂悠咭持有人經信用卡申請自動增值服務， 並將自動增值額設定為500元或1,000元，可獲限時100元八達通增值額。（八達通公司網頁）

樂悠節｜飲食、超市等商戶最受銀髮族歡迎

八達通指，樂悠節吸引大批老友記積極參與，主要消費類別為娛樂及日常生活所需，當中以飲食、超市等商戶最為熱門，也有不少本地特色餐廳或商戶成為消費熱點，反映銀髮族群重視健康生活及社交娛樂的需求。